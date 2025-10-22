המשטר הסורי פתח במבצע נגד מחנה ג'יהדיסטים בצפון מערב המדינה

כוחות הביטחון של ממשלת סוריה פתחו הלילה במבצע רחב היקף נגד מחנה לוחמים זרים בצפון-מערב המדינה, במטרה לעצור ג'יהאדיסטים. אותם טרוריסטים מבוקשים על ידי ממשלת צרפת.

מוקד הפעולה הוא מחנה באזור חארם, בצפון-מערב אידליב, המזוהה עם ארגון "פרקת אלע'רבאא'" (פלוגת הזרים) בראשות עומר דיאבי, מטיף ג'יהאדיסטי צרפתי ממוצא סנגלי, הידוע גם בשם עומר אומסן.