המחנה מזוהה עם ארגון "פרקת אלע'רבאא'" בראשות עומר דיאבי, אשר הוגדר בעבר על ידי ארה"ב כ"טרוריסט גלובלי", וידוע כמי שהזרים לוחמים זרים דוברי צרפתית לשטח סוריה
דורון פסקין | 22 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
המשטר הסורי פתח במבצע נגד מחנה ג'יהדיסטים בצפון מערב המדינה
כוחות הביטחון של ממשלת סוריה פתחו הלילה במבצע רחב היקף נגד מחנה לוחמים זרים בצפון-מערב המדינה, במטרה לעצור ג'יהאדיסטים. אותם טרוריסטים מבוקשים על ידי ממשלת צרפת.
מוקד הפעולה הוא מחנה באזור חארם, בצפון-מערב אידליב, המזוהה עם ארגון "פרקת אלע'רבאא'" (פלוגת הזרים) בראשות עומר דיאבי, מטיף ג'יהאדיסטי צרפתי ממוצא סנגלי, הידוע גם בשם עומר אומסן.
לפי הגרסה הרשמית של המשטר הסורי, המבצע נפתח בעקבות אירוע פלילי שבו היו מעורבים חמושים מהמחנה, ולאחר שניסיונות תיווך מולם נכשלו. גורמים ביטחוניים בסוריה ציינו כי מטרת המבצע היא מעצר המבוקשים הזרים והעברת השליטה המלאה על האזור לידי הממשלה. בשלב זה לא נמסרו נתונים על נפגעים או עצורים.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו