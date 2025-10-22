שישה הרוגים ועשרות פצועים במתקפה רוסית מסיבית הלילה על אוקראינה

גל תקיפות נרחב של טילי שיוט, טילים בליסטיים וכטב"מים פגע הלילה בכמה מחוזות באוקראינה, וגרם למותם של לפחות שישה בני אדם ולפציעתם של 36 נוספים. לפי דיווחים מאוקראינה, היעד המרכזי של המתקפה היה תשתיות האנרגיה במדינה.

על פי העיתון קייב אינדיפנדנט, בעיר קייב נהרגו שני בני אדם ונפצעו 21, ואילו במחוז קייב, באזור ברובארי, נהרגו ארבעה נוספים. שירותי החירום דיווחו כי השתלטו על שריפות בבנייני מגורים, חילצו לכודים, וטיפלו בנזקי הדף ובחלונות מנופצים בשכונות שונות.