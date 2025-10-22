כניסה
הממשלה מתנגדת בשלב זה להצעת החוק להחלת ריבונות ביו"ש שהגיש אבי מעוז, ולא ברור אם להצעה יש היתכנות לעבור בהצבעות הבאות

22 באוקטובר 2025

אושרו בטרומית: הצעות חוק להחלת ריבונות על יהודה ושומרון ועל מעלה אדומים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק החלת הריבונות של מדינת ישראל בחבלי יהודה והשומרון. 25 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 24 מתנגדים, והיא תועבר לדיון בוועדת החוץ והביטחון.

על פי ההצעה, השיפוט, המנהל והריבונות של מדינת ישראל יחולו על כל מרחבי ההתיישבות ביהודה והשומרון.

הצעת החוק הוגשה על ידי ח"כ אבי מעוז. למרות שעברה, בשלב זה לא נראה כי להצעה יש סיכוי לעבור גם בהצבעות הבאות, זאת מכיוון שבשלב זה הממשלה עצמה לא מגלה תמיכה רחבה בחוק ולא מקדמת בעצמה חוק בנושא. שר החינוך, יואב קיש, הציג את עמדת הממשלה: "אני מאמין גדול בהחלת ריבונות. זה נושא סופר משמעותי שחייב לקרות, ואנו נחושים להוביל ריבונות. אבל ככה לא עושים ריבונות, דרך הצעות חוק של אופוזיציה.

מליאת הכנסת היום

מליאת הכנסת היום | צילום: דני שם טוב/נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

