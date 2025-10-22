לפי א-שרק אלאווסט הסעודי, החשש הוא ממדיניות של חיסולים ממוקדים נגד בכירים ומפקדים וכן נגד מטרות טרור ברצועה, למרות הפסקת האש. עוד דווח כי משלחת בראשות ח'ליל אלחיה שוהה בקהיר במטרה לעגן את ההסכם ולמנוע מישראל "להתנהל בעזה כפי שהיא מתנהלת בלבנון"
יוני בן מנחם | 22 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
דיווח: חמאס חושש שישראל תיישם את המודל הלבנוני ברצועה
עיתון "א-שרק אלאווסט" הסעודי דיווח הבוקר כי בחמאס גוברים החששות שישראל מנסה ליישם ברצועת עזה את "המודל הלבנוני" – מדיניות של חיסולים ממוקדים נגד בכירים ומפקדים בארגון וכן נגד מטרות טרור ברצועה, גם לאחר הכרזת הפסקת אש. על פי הדיווח, מדובר במדיניות דומה לזו שישראל נוקטת מול חיזבאללה בלבנון, בתיאום עם הממשל האמריקני.
מקורות בחמאס אמרו לעיתון כי ישראל עשויה להשתמש בעתיד בסוגיית פירוז הנשק כתירוץ להמשך תקיפות ברצועה. לדבריהם, משלחת בראשות ח'ליל אלחיה ונציגי הפלגים הפלסטיניים שוהה בקהיר במטרה לעגן את ההסכם מול ישראל ולמנוע ממנה "להתנהל בעזה כפי שהיא מתנהלת בלבנון". עוד נמסר כי חמאס דורש ערבויות אמריקניות ברורות לכך שמדיניות זו לא תיושם.
בכיר בחמאס אמר לעיתון: "התרחיש הלבנוני עלול לחזור בעזה. ישראל פועלת בחוסר מחויבות מוחלטת להסכם, אך חמאס נחוש שלא לחזור לאחור, כל עוד ההפרות לא יובילו להסלמה כוללת".
