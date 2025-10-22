כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

מפקד החטיבה העשירית "סמאד", עמיד סלאח מוקבל אלצלאחי, קרא ללוחמים "לשוב לחיק המולדת והרפובליקה" וטען כי היה עד ל"פשעים, חוסר הצדק, העריצות והיהירות" של המיליציה החות'ית במחוז בו שירת

דורון פסקין | 22 באוקטובר 2025 | חדשות | 3 דק׳

קצין בכיר ערק משורות החות'ים – האם תהיה לזה השפעה על ארגון הטרור?

הקצין התימני עמיד (מקביל לתת-אלוף) סלאח מוקבל אלצלאחי, לשעבר מפקד החטיבה העשירית, "סמאד", במסגרת הכוחות הצבאיים של החות'ים, הודיע אתמול כי הוא עורק ממחנה החות'ים ומצטרף לכוחות הממשלה המוכרת בין-לאומית באזור תעז שבדרום-מערב תימן.

בסרטון שפרסם אתמול מרכז התקשורת של הכוחות המזוינים של תימן, נראה אלצלאחי כשהוא לבוש במדי הצבא של הממשלה התימנית. הוא קרא לחמושי החות'ים לנטוש את הלחימה ולשוב "לחיק המולדת והרפובליקה, ולא להסתבך בפשעי המיליציה – המשליכה את בני העם התימני לאש ומבצעת את הפשעים הנוראיים ביותר נגד האנשים והאזורים בתימן. היא מבקשת לערער יציבות של דורות ולהפיץ רעיונות ארסיים".

אלצלאחי ציין כי היה עד ראייה ל"פשעים, חוסר הצדק, העריצות והיהירות" של המיליציה במחוז תעז, שם פיקד על חטיבתו.

עמיד סלאח מוקבל אלצלאחי, לשעבר מפקד החטיבה העשירית, "סמאד", במסגרת הכוחות הצבאיים של החות'ים (מימין)

אלצלאחי מופיע בסרטון שפרסם אתמול מרכז התקשורת של הכוחות המזוינים של תימן, כשהוא לבוש במדי הצבא של הממשלה התימנית (מימין) | צילום מסך

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, וראש הממשלה, בנימין נתניהו
אחרי תקופה של מתיחות ואיומים מצריים: ניסיון זהיר לשיקום הדיאלוג עם ישראל

יוני בן מנחם

פגישת נתניהו עם ראש המודיעין המצרי מסמלת הפשרה מסוימת ביחסי קהיר-ירושלים לאחר חודשים של מתיחות, אך לא בטוח שמדובר בפריצת דרך של ממש

אריה זלמנוביץ ז"ל ותמיר אדר ז"ל
אריה זלמנוביץ ז"ל ותמיר אדר ז"ל הם החללים החטופים שהושבו לישראל

צוות מגזין אפוק

השניים זוהו הלילה על ידי המכון לרפואה משפטית

רכבי הצלב האדום ברצועת עזה, 13 באוקטובר 2025
ארונותיהם של שני חטופים חללים הועברו לישראל

אורן שלום

החללים יועברו למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

ראש המל"ל היוצא, צחי הנגבי
צחי הנגבי: ראש הממשלה הודיע לי על כוונתו למנות ראש מל"ל חדש

צוות מגזין אפוק

בהודעה שפרסם ציין הנגבי כי בעקבות הודעתו של ראש הממשלה הוא יסיים את תפקידו החל מהיום. "המערכה הרב זירתית שנכפתה עלינו עדיין לא הסתיימה"; גיל רייך ימונה לממלא מקום ראש המל"ל

שר החוץ הפולני, רדוסלב סיקורסקי, 1 באוגוסט 2025
פולין: ייתכן שנקרקע את מטוסו של פוטין אם יטוס מעל המרחב האווירי שלנו בדרכו להונגריה

דורון פסקין

על רקע האפשרות כי נשיא רוסיה ייפגש בהונגריה עם נשיא ארה"ב, רמז שר החוץ הפולני כי וורשה עשויה להורות על הנחתת המטוס כדי להעביר את פוטין לבית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג. לטענתו, "הצד הרוסי מודע לכך"

כוחות צה״ל ברצועת עזה, 2 במאי 2024
שני לוחמי צה״ל נפצעו באורח קל כתוצאה מפיצוץ מטען בדרום הרצועה

אורן שלום

טנק עלה על מטען במהלך פעילות כוחות צה"ל בח'אן יונס. נערכות בדיקות במטרה להבין מתי הונח המטען

שתפו: