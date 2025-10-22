קצין בכיר ערק משורות החות'ים – האם תהיה לזה השפעה על ארגון הטרור?

הקצין התימני עמיד (מקביל לתת-אלוף) סלאח מוקבל אלצלאחי, לשעבר מפקד החטיבה העשירית, "סמאד", במסגרת הכוחות הצבאיים של החות'ים, הודיע אתמול כי הוא עורק ממחנה החות'ים ומצטרף לכוחות הממשלה המוכרת בין-לאומית באזור תעז שבדרום-מערב תימן.

בסרטון שפרסם אתמול מרכז התקשורת של הכוחות המזוינים של תימן, נראה אלצלאחי כשהוא לבוש במדי הצבא של הממשלה התימנית. הוא קרא לחמושי החות'ים לנטוש את הלחימה ולשוב "לחיק המולדת והרפובליקה, ולא להסתבך בפשעי המיליציה – המשליכה את בני העם התימני לאש ומבצעת את הפשעים הנוראיים ביותר נגד האנשים והאזורים בתימן. היא מבקשת לערער יציבות של דורות ולהפיץ רעיונות ארסיים".