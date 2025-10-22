אחרי תקופה של מתיחות ואיומים מצריים: ניסיון זהיר לשיקום הדיאלוג עם ישראל

גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי ביקורו של ראש המודיעין המצרי, חסן רשאד, אתמול בישראל, ופגישתו עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וראש השב"כ החדש, דוד זיני – מסמל הפשרה מסוימת במתיחות החריגה ששררה בין ישראל למצרים מאז פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר 2023.

לדבריהם, הביקור מהווה המשך ישיר לשיחת הטלפון שקיים לאחרונה נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, עם נתניהו. אותה שיחה התקיימה בלחץ אמריקני, בעת ביקורו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ בישראל, ובמהלכה הזמין א-סיסי את נתניהו להשתתף בוועידה בשארם א-שיח'.