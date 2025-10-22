פגישת נתניהו עם ראש המודיעין המצרי מסמלת הפשרה מסוימת ביחסי קהיר-ירושלים לאחר חודשים של מתיחות, אך לא בטוח שמדובר בפריצת דרך של ממש
יוני בן מנחם | 22 באוקטובר 2025 | חדשות | 3 דק׳
אחרי תקופה של מתיחות ואיומים מצריים: ניסיון זהיר לשיקום הדיאלוג עם ישראל
גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי ביקורו של ראש המודיעין המצרי, חסן רשאד, אתמול בישראל, ופגישתו עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וראש השב"כ החדש, דוד זיני – מסמל הפשרה מסוימת במתיחות החריגה ששררה בין ישראל למצרים מאז פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר 2023.
לדבריהם, הביקור מהווה המשך ישיר לשיחת הטלפון שקיים לאחרונה נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, עם נתניהו. אותה שיחה התקיימה בלחץ אמריקני, בעת ביקורו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ בישראל, ובמהלכה הזמין א-סיסי את נתניהו להשתתף בוועידה בשארם א-שיח'.
גורמים ביטחוניים בכירים מציינים כי פגישת נתניהו-רשאד משקפת רצון הדדי של ישראל ומצרים לחדש ולתחזק ערוצי תקשורת בדרגים הגבוהים, על רקע הדרישה האמריקנית לקדם את יישום תוכנית השלום של טראמפ למזרח התיכון. לדבריהם, עצם שליחתו של ראש המודיעין המצרי לישראל מעידה על רצונה של קהיר לשמש שחקן מרכזי באזור – מתווכת בעלת השפעה על עיצוב ההסדר האזורי החדש שטראמפ מבקש לבסס.
