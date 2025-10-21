ארונותיהם של שני חטופים חללים הועברו לישראל
משרד ראש הממשלה עדכן כי ישראל קיבלה לידיה, באמצעות הצלב האדום, את ארונותיהם של שני חטופים חללים שנמסרו לכוח צה"ל ושב"כ בתוך שטח הרצועה.
משם יועברו הארונות לישראל שם יתקבלו במעמד צבאי עם הרב הצבאי הראשי. לאחר מכן יועברו אל המרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות. בתום הליך הזיהוי תימסר הודעה רשמית למשפחותיהם.
ממשרד ראש הממשלה נמסר כי "כל משפחות החטופים החללים עודכנו בדבר ובשעה קשה זו ליבנו עמן. המאמץ להשבת חטופינו נמשך ברציפות ולא יפסק עד השבתו של החטוף האחרון".
