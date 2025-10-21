צחי הנגבי: ראש הממשלה הודיע לי על כוונתו למנות ראש מל"ל חדש

ראש המל"ל, צחי הנגבי, פרסם הערב הודעה מטעמו בה הודיע כי ראש הממשלה נתניהו הודיע לו על כוונתו למנות ראש מל"ל חדש.

בהודעה שפרסם הנגבי הוא ציין כי לאור החלטתו של נתניהו, "תסתיים היום כהונתי כיועץ לביטחון לאומי וכראש המטה לביטחון לאומי".