בהודעה שפרסם ציין הנגבי כי בעקבות הודעתו של ראש הממשלה הוא יסיים את תפקידו החל מהיום. "המערכה הרב זירתית שנכפתה עלינו עדיין לא הסתיימה"; גיל רייך ימונה לממלא מקום ראש המל"ל

צוות מגזין אפוק | 21 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

צחי הנגבי: ראש הממשלה הודיע לי על כוונתו למנות ראש מל"ל חדש

ראש המל"ל, צחי הנגבי, פרסם הערב הודעה מטעמו בה הודיע כי ראש הממשלה נתניהו הודיע לו על כוונתו למנות ראש מל"ל חדש.

בהודעה שפרסם הנגבי הוא ציין כי לאור החלטתו של נתניהו, "תסתיים היום כהונתי כיועץ לביטחון לאומי וכראש המטה לביטחון לאומי".

הנגבי ציין כי "המערכה הרב-זירתית שנכפתה עלינו ב-7 באוקטובר 2023 לא הסתיימה. לוחמינו ניצבים על המשמר בחזיתות רבות, והמשימה להשיב את כל חטופינו טרם הושלמה.

ראש המל"ל היוצא, צחי הנגבי

ראש המל"ל היוצא, צחי הנגבי | צילום מסך

