פולין: ייתכן שנקרקע את מטוסו של פוטין אם יטוס מעל המרחב האווירי שלנו בדרכו להונגריה

שר החוץ של פולין, רדוסלב סיקורסקי, רמז היום כי קיימת אפשרות שמטוסו של נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, יאולץ לנחות בשטח פולין אם ינסה לטוס דרך המרחב האווירי הפולני בדרכו לפגישה מתוכננת עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בהונגריה.

"אני לא יכול להבטיח שבית משפט פולני עצמאי לא יורה לממשלה לקרקע מטוס כזה כדי להעבירו לבית הדין בהאג", אמר סיקורסקי בריאיון לרדיו "רודזינה" המקומי. לדבריו, "הצד הרוסי מודע לכך, ולכן אם הפסגה אכן תתקיים, בתקווה בהשתתפות קורבן התוקפנות, המטוס יבחר במסלול אחר".