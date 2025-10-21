טנק עלה על מטען במהלך פעילות כוחות צה"ל בח'אן יונס. נערכות בדיקות מתי הונח המטען
שני לוחמי צה״ל היום באורח קל כתוצאה מפיצוץ מטען בדרום הרצועה
היום בשעה 12:30, במסגרת פעילות של כוחות צה"ל בדרום ח'אן יונס, עלה טנק על מטען. בעת הפיצוץ לא זוהו מחבלים באזור.
כתוצאה מהפיצוץ נפצעו שני לוחמים באורח קל. הם פונו לבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. בשלב זה עדיין מתבצעות בדיקות מודיעיניות במטרה להבין מתי הונח המטען.
בתוך כך, הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, קיים היום הערכת מצב מטכ"לית בפיקוד המרכז עם מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תא"ל קובי הלר, ומפקדים נוספים במטה הכללי בצה"ל, שב"כ ומג"ב.
