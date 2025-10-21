כניסה
טנק עלה על מטען במהלך פעילות כוחות צה"ל בח'אן יונס. נערכות בדיקות מתי הונח המטען

אורן שלום | 21 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

שני לוחמי צה״ל היום באורח קל כתוצאה מפיצוץ מטען בדרום הרצועה

היום בשעה 12:30, במסגרת פעילות של כוחות צה"ל בדרום ח'אן יונס, עלה טנק על מטען. בעת הפיצוץ לא זוהו מחבלים באזור.

כתוצאה מהפיצוץ נפצעו שני לוחמים באורח קל. הם פונו לבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. בשלב זה עדיין מתבצעות בדיקות מודיעיניות במטרה להבין מתי הונח המטען.

בתוך כך, הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, קיים היום הערכת מצב מטכ"לית בפיקוד המרכז עם מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תא"ל קובי הלר, ומפקדים נוספים במטה הכללי בצה"ל, שב"כ ומג"ב.

כוחות צה״ל ברצועת עזה, 2 במאי 2024

כוחות צה״ל ברצועת עזה, 2 במאי 2024 | צילום: דובר צה״ל

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 15 באוקטובר 2025
טראמפ: "רבים מבעלי בריתנו הגדולים במזרח התיכון מוכנים להיכנס לעזה וליישר את חמאס"

אורן שלום

נשיא ארה"ב כתב ב-Truth Social כי "עדיין יש תקווה שחמאס יעשה את הדבר הנכון. אם לא – סופו של חמאס יהיה מהיר, זועם ואכזרי"; ארגון הטרור הודיע כי ימסור היום שתי גופות נוספות של חללים

ראש ממשלת יפן, סאנאה טאקאיצ'י, 4 באוקטובר 2025
לראשונה בהיסטוריה של יפן: מונתה אישה לראשות הממשלה

דורון פסקין

סאנאה טאקאיצ'י נבחרה היום לאחר הצבעה בפרלמנט, והפכה לאישה הראשונה בתולדות יפן שתכהן בתפקיד. היא צפויה להקים ממשלה חדשה לאחר הסכם קואליציוני עם מפלגת החדשנות, ולנסות לייצב את המערכת הפוליטית

יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, 14 ביוני 2023
יו"ר הפרלמנט הלבנוני: ישראל טרפדה את היוזמה האמריקנית למשא ומתן עם לבנון

יוני בן מנחם

בריאיון לעיתון "א-שרק אלאווסט" טען נביה ברי כי השליח האמריקני תומאס ברק עדכן את לבנון שישראל דחתה את המסלול המוצע למשא ומתן בין המדינות

האתר האיראני טלהגן 2
דוח חדש מצביע על עבודות שיקום מואצות באתר ליד טהראן שיוחס בעבר לתוכנית האיראנית לפיתוח נשק גרעיני

דורון פסקין

לפי המכון האמריקני למדע ולביטחון בין-לאומי, הנחשב לאחד הגופים הבולטים והאמינים בתחום, עבודות בנייה נרחבות מתבצעות באתר "טלהגן 2"

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, 28 באוגוסט 2025
ואנס נחת בישראל; צפוי לנסות להתניע את השלב השני בתוכנית האמריקנית

יוני בן מנחם

סגן נשיא ארה"ב מקיים את ביקורו הרשמי הראשון בארץ מאז מונה לתפקיד. גורמים בכירים בירושלים אומרים כי ביקורו מעיד על מעורבותו הגוברת בענייני החוץ של הממשל האמריקני

רס"ם טל חיימי ז"ל
טל חיימי ז"ל הוא החלל החטוף שהושב אתמול לישראל

צוות מגזין אפוק

חיימי ז"ל נהרג ב-7 באוקטובר בקרב להגנה על קיבוץ ניר יצחק

