שני לוחמי צה״ל היום באורח קל כתוצאה מפיצוץ מטען בדרום הרצועה

נשיא ארה"ב כתב ב-Truth Social כי "עדיין יש תקווה שחמאס יעשה את הדבר הנכון. אם לא – סופו של חמאס יהיה מהיר, זועם ואכזרי"; ארגון הטרור הודיע כי ימסור היום שתי גופות נוספות של חללים