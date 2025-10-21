טראמפ: "רבים מבעלי בריתנו הגדולים במזרח התיכון מוכנים להיכנס לעזה וליישר את חמאס"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כתב היום בפוסט ב-Truth Social: "רבים מבעלי בריתנו הגדולים כעת במזרח התיכון, ובאזורים הסובבים את המזרח התיכון, יידעו אותי באופן מפורש ונלהב שהם יקבלו בברכה את ההזדמנות, לפי בקשתי, להיכנס לעזה בכוח גדול ו'ליישר את חמאס' אם חמאס ימשיך לנהוג באופן רע, תוך הפרת ההסכם עימנו.

"האהבה והרוח כלפי המזרח התיכון לא נראו כך זה כבר אלף שנה! זה דבר יפה לצפות בו! אמרתי למדינות הללו, ולישראל: 'עדיין לא!' עדיין יש תקווה שחמאס יעשה את הדבר הנכון. אם לא – סופו של חמאס יהיה מהיר, זועם ואכזרי!