לראשונה בהיסטוריה של יפן: מונתה אישה לראשות הממשלה

יפן רשמה היום רגע היסטורי עם בחירתה של סאנאה טאקאיצ'י לראש הממשלה הראשונה בתולדות המדינה. טאקאיצ'י, בת 64, מנהיגת המפלגה הליברלית-דמוקרטית, נבחרה כבר בסבב ההצבעה הראשון לאחר שזכתה ב־237 קולות מתוך 465 חברי בית הנבחרים (הבית התחתון של הפרלמנט).

הבחירה התאפשרה בעקבות הסכם קואליציוני חדש עם מפלגת החדשנות של יפן (ניפון אישין), אם כי לשתי המפלגות יחד אין רוב מוחלט – לא בבית הנבחרים ולא בבית היועצים (הבית העליון). מצב זה צפוי לחייב את טאקאיצ'י לנהל פוליטיקה עדינה ולשתף פעולה עם מפלגות אופוזיציה נוספות כדי להעביר חקיקה.