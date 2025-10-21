כניסה
סאנאה טאקאיצ'י נבחרה היום לאחר הצבעה בפרלמנט, והפכה לאישה הראשונה בתולדות יפן שתכהן בתפקיד. היא צפויה להקים ממשלה חדשה לאחר הסכם קואליציוני עם מפלגת החדשנות, ולנסות לייצב את המערכת הפוליטית

דורון פסקין | 21 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

לראשונה בהיסטוריה של יפן: מונתה אישה לראשות הממשלה

יפן רשמה היום רגע היסטורי עם בחירתה של סאנאה טאקאיצ'י לראש הממשלה הראשונה בתולדות המדינה. טאקאיצ'י, בת 64, מנהיגת המפלגה הליברלית-דמוקרטית, נבחרה כבר בסבב ההצבעה הראשון לאחר שזכתה ב־237 קולות מתוך 465 חברי בית הנבחרים (הבית התחתון של הפרלמנט).

הבחירה התאפשרה בעקבות הסכם קואליציוני חדש עם מפלגת החדשנות של יפן (ניפון אישין), אם כי לשתי המפלגות יחד אין רוב מוחלט – לא בבית הנבחרים ולא בבית היועצים (הבית העליון). מצב זה צפוי לחייב את טאקאיצ'י לנהל פוליטיקה עדינה ולשתף פעולה עם מפלגות אופוזיציה נוספות כדי להעביר חקיקה.

טאקאיצ'י נכנסת ללשכת ראש הממשלה בעקבות התפטרות ממשלתו של שיגרו אישיבה, שנכנסה לתפקידה באוקטובר 2024 ונחלשה לאחר שאיבדה את הרוב בשני בתי הפרלמנט. פרישתה של מפלגת המרכז קומייטו מהברית ההיסטורית עם הליברלים-דמוקרטים, לאחר 26 שנות שותפות, אילצה את המפלגה לחפש שותפה חלופית – מה שהוביל להסכם עם מפלגת החדשנות בראשות מושל אוסקה, הירופומי יושימורה.

ראש ממשלת יפן, סאנאה טאקאיצ'י, 4 באוקטובר 2025

ראש ממשלת יפן, סאנאה טאקאיצ'י, 4 באוקטובר 2025 | צילום: Yuichi Yamazaki - Pool/Getty Images

