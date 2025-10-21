יו"ר הפרלמנט הלבנוני: ישראל טרפדה את היוזמה האמריקנית למשא ומתן עם לבנון

יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, טען בריאיון לעיתון הסעודי "א-שרק אלאווסט" כי המסלול המוצע למשא ומתן בין לבנון לישראל קרס, לאחר שישראל דחתה את היוזמה האמריקנית בנושא.

בריאיון שפורסם הבוקר אמר ברי כי "המסלול היחיד הפועל כיום הוא מנגנון הפיקוח, 'המכניזם', שבו משתתפות המדינות החתומות על הסכם הפסקת הלחימה, שהביא לסיום מלחמת לבנון האחרונה בנובמבר 2024".