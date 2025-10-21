כניסה
בריאיון לעיתון "א-שרק אלאווסט" טען נביה ברי כי השליח האמריקני תומאס ברק עדכן את לבנון שישראל דחתה את המסלול המוצע למשא ומתן בין המדינות

יוני בן מנחם | 21 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

יו"ר הפרלמנט הלבנוני: ישראל טרפדה את היוזמה האמריקנית למשא ומתן עם לבנון

יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, טען בריאיון לעיתון הסעודי "א-שרק אלאווסט" כי המסלול המוצע למשא ומתן בין לבנון לישראל קרס, לאחר שישראל דחתה את היוזמה האמריקנית בנושא.

בריאיון שפורסם הבוקר אמר ברי כי "המסלול היחיד הפועל כיום הוא מנגנון הפיקוח, 'המכניזם', שבו משתתפות המדינות החתומות על הסכם הפסקת הלחימה, שהביא לסיום מלחמת לבנון האחרונה בנובמבר 2024".

ברי נפגש אתמול עם נשיא לבנון, ג'וזף עון, לדיון במצב הביטחוני בדרום המדינה ובמאמצים המדיניים מול ישראל. בתום הפגישה אמר ברי בקצרה כי "הפגישות עם הנשיא תמיד מצוינות". בהודעת הנשיאות הלבנונית נמסר כי נדונו "המצב הכללי במדינה, ההתקפות הישראליות בדרום, וההתפתחויות האזוריות בעקבות פסגת שארם א-שייח וההסכמות בנושא עזה".

יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, 14 ביוני 2023

יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, 14 ביוני 2023 | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

