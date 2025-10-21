כניסה
לפי המכון האמריקני למדע ולביטחון בין-לאומי, הנחשב לאחד הגופים הבולטים והאמינים בתחום, עבודות בנייה נרחבות מתבצעות באתר "טלהגן 2"

דורון פסקין | 21 באוקטובר 2025 | חדשות | 3 דק׳

דוח חדש מצביע על עבודות שיקום מואצות באתר ליד טהראן שיוחס בעבר לתוכנית האיראנית לפיתוח נשק גרעיני

המכון האמריקני למדע ולביטחון בין-לאומי (Institute for Science and International Security) דיווח אתמול על עבודות בנייה נרחבות המתבצעות באתר "טלהגן 2" שבמתחם פרצ'ין, סמוך לטהראן. האתר יוחס בעבר לפרויקט "אמאד" – תוכנית הפיתוח האיראנית לנשק גרעיני. האתר הותקף ב-25 באוקטובר 2024, והתקיפה יוחסה בתקשורת הזרה לישראל.

המכון, בראשות מומחה הגרעין דיוויד אולברייט, נחשב לאחד הגופים הבולטים והאמינים בארה"ב בתחום המעקב אחר הפצת נשק גרעיני. דוחותיו מהווים מקור חשוב לאנליסטים, עיתונאים ובכירים בממשל האמריקני, וגם בישראל הוא נחשב לגורם מקצועי ועדכני במיוחד בכל הנוגע לתוכנית הגרעין של איראן.

לפי תמונות לוויין עדכניות שניתחו חוקרי המכון, כולל אולברייט עצמו, העבודות באתר החלו כבר באמצע מאי 2025, נמשכו לאורך מלחמת 12 הימים ביוני, לאחריה, ומתקדמות גם כיום. לפי הדוח, ב-20 במאי 2025 נראה כיסוי זמני שחור שהותקן בחופזה מעל שרידי המבנה שנהרס בתקיפה. עד 12 ביוני, עוד לפני פרוץ סבב הלחימה בין ישראל לאיראן, זוהו עבודות עפר והנחת יסודות סמוך לאותו כיסוי זמני. האתר לא הותקף במהלך המלחמה.

האתר האיראני טלהגן 2

האתר האיראני טלהגן 2 | צילום: המכון האמריקני למדע ולביטחון בין-לאומי

