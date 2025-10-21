כניסה
סגן נשיא ארה"ב ינחת בישראל במסגרת ביקורו הרשמי הראשון בארץ מאז מונה לתפקיד. גורמים בכירים בירושלים אומרים כי הוא צפוי לנסות להתניע את השלב השני בתוכנית האמריקנית

יוני בן מנחם | 21 באוקטובר 2025 | חדשות | 3 דק׳

ואנס יגיע היום לביקור בישראל; מחר הוא צפוי להיפגש עם נתניהו

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, יגיע היום לישראל לביקור קצר – הראשון מאז מינויו לתפקיד. גורמים מדיניים בכירים בירושלים מציינים כי ביקורו של ואנס מעיד על מעורבותו הגוברת בענייני החוץ של הממשל האמריקני, ועל נחישותו של הממשל לקדם את יישום תוכנית השלום של הנשיא דונלד טראמפ במזרח התיכון.

ואנס לא צפוי לבקר בתוך רצועת עזה. עם נחיתתו הוא אמור לבקר במפקדה האמריקנית, שבה מוצבים כ-200 חיילים האחראים לפיקוח על יישום תוכנית השלום של טראמפ, ובהמשך יגיע לירושלים וייפגש עם השליחים האמריקנים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, שהגיעו לארץ אתמול.

מחר ייפגש ואנס עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לפגישה בארבע עיניים. במהלך הביקור הוא צפוי גם לפגוש את משפחות החטופים, ובשעות אחר הצהריים להמריא בחזרה לארה"ב.

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, 28 באוגוסט 2025

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, 28 באוגוסט 2025 | צילום: Andrew Harnik/Getty Images

רס"ם טל חיימי ז"ל
טל חיימי ז"ל הוא החלל החטוף שהושב אתמול לישראל

צוות מגזין אפוק

חיימי ז"ל נהרג ב-7 באוקטובר בקרב להגנה על קיבוץ ניר יצחק

מזכ"ל המועצה לביטחון לאומי של איראן, עלי לאריג'ני, 24 בנובמבר 2024
איראן הודיעה: ההסכם עם סבא"א בוטל 

דורון פסקין

מזכיר המועצה לביטחון לאומי של איראן, עלי לאריג'אני, הודיע היום על ביטול ההסכם שהושג בקהיר בחודש שעבר ונועד לאפשר חזרה הדרגתית של פיקוח ובדיקות באתרי הגרעין באיראן

רכבי הצלב האדום ברצועת עזה, 16 באוקטובר 2025
גופתו של חלל חטוף הועברה לישראל

צוות מגזין אפוק

ארונו של החלל החטוף הועבר לכוח צה"ל ושב"כ והוא יועבר למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך נאומו היום
ראש הממשלה: "כפי שסיכמנו יחד עם הנשיא טראמפ, בעבודה משותפת, הכוח הצבאי והשלטוני של חמאס יחוסל"

צוות מגזין אפוק

סיכום נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בכנסת

מטה האיחוד האירופי בבריסל, 9 במאי 2025
דיווח: האיחוד האירופי מגבש יוזמה לצירוף מדינות חדשות ללא זכויות הצבעה מלאות

דורון פסקין

לפי אתר "פוליטיקו", היוזמה נועדה לאפשר למדינות מועמדות כמו אוקראינה, מולדובה ומונטנגרו להצטרף במהירות לאיחוד, אך ללא זכות וטו, וכך לעקוף את ההתנגדות לצירופן

סגן מפקד משמרות המהפכה לענייני תיאום, גנרל מוחמד ריזא נקדי
בכיר במשמרות המהפכה: "יש לנו היום יותר כני שיגור מאשר לפני תחילת המערכה מול ישראל"

דורון פסקין

סגן מפקד משמרות המהפכה לענייני תיאום, מוחמד ריזא נקדי, טען בריאיון כי ישראל "לא השמידה אפילו שלושה אחוזים מהמשגרים"; ח'מינאי צייץ ב-X: "טראמפ מתגאה שהשמיד את תעשיית הגרעין. שימשיך לחיות באשליה"

