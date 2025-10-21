ואנס יגיע היום לביקור בישראל; מחר הוא צפוי להיפגש עם נתניהו

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, יגיע היום לישראל לביקור קצר – הראשון מאז מינויו לתפקיד. גורמים מדיניים בכירים בירושלים מציינים כי ביקורו של ואנס מעיד על מעורבותו הגוברת בענייני החוץ של הממשל האמריקני, ועל נחישותו של הממשל לקדם את יישום תוכנית השלום של הנשיא דונלד טראמפ במזרח התיכון.

ואנס לא צפוי לבקר בתוך רצועת עזה. עם נחיתתו הוא אמור לבקר במפקדה האמריקנית, שבה מוצבים כ-200 חיילים האחראים לפיקוח על יישום תוכנית השלום של טראמפ, ובהמשך יגיע לירושלים וייפגש עם השליחים האמריקנים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, שהגיעו לארץ אתמול.