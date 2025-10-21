סגן נשיא ארה"ב ינחת בישראל במסגרת ביקורו הרשמי הראשון בארץ מאז מונה לתפקיד. גורמים בכירים בירושלים אומרים כי הוא צפוי לנסות להתניע את השלב השני בתוכנית האמריקנית
יוני בן מנחם | 21 באוקטובר 2025 | חדשות | 3 דק׳
ואנס יגיע היום לביקור בישראל; מחר הוא צפוי להיפגש עם נתניהו
סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, יגיע היום לישראל לביקור קצר – הראשון מאז מינויו לתפקיד. גורמים מדיניים בכירים בירושלים מציינים כי ביקורו של ואנס מעיד על מעורבותו הגוברת בענייני החוץ של הממשל האמריקני, ועל נחישותו של הממשל לקדם את יישום תוכנית השלום של הנשיא דונלד טראמפ במזרח התיכון.
ואנס לא צפוי לבקר בתוך רצועת עזה. עם נחיתתו הוא אמור לבקר במפקדה האמריקנית, שבה מוצבים כ-200 חיילים האחראים לפיקוח על יישום תוכנית השלום של טראמפ, ובהמשך יגיע לירושלים וייפגש עם השליחים האמריקנים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, שהגיעו לארץ אתמול.
מחר ייפגש ואנס עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לפגישה בארבע עיניים. במהלך הביקור הוא צפוי גם לפגוש את משפחות החטופים, ובשעות אחר הצהריים להמריא בחזרה לארה"ב.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו