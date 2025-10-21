חיימי ז"ל נהרג ב-7 באוקטובר בקרב להגנה על קיבוץ ניר יצחק
צוות מגזין אפוק | 21 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
טל חיימי ז"ל הוא החלל החטוף שהושב אתמול לישראל
צה"ל הודיע כי לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המכון לרפואה משפטית, זוהה החלל החטוף רס"ם טל חיימי ז"ל.
בהודעת צה"ל צוין כי על פי המידע והמודיעין העומד לרשות הצבא, רס"ם חיימי ז"ל, מפקד כיתת הכוננות בניר יצחק, נפל בקרב הגנה על הקיבוץ בבוקר ה-7 באוקטובר וגופתו נחטפה על ידי חמאס.
חיימי ז"ל היה בן 41 בנופלו. בתאריך ה-13 בדצמבר 2023 נקבע מותו. הוא הותיר אחריו אישה וארבעה ילדים.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו