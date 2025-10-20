מזכיר המועצה לביטחון לאומי של איראן, עלי לאריג'אני, הודיע היום על ביטול ההסכם שהושג בקהיר בחודש שעבר ונועד לאפשר חזרה הדרגתית של פיקוח ובדיקות באתרי הגרעין באיראן
דורון פסקין | 20 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
איראן הודיעה: ההסכם עם סבא"א בוטל
איראן הודיעה כי היא מבטלת את ההסכמות שאליהן הגיעה עם הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) בקהיר בחודש שעבר. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, עלי לאריג'אני, הצהיר היום במסיבת עיתונאים בטהראן כי "ההסכם בוטל".
דבריו נאמרו על רקע החלטת בריטניה, צרפת וגרמניה להפעיל את מנגנון הסנאפבק ולהשיב את סנקציות האו"ם על איראן, צעד שלטענת טהראן הפך את ההבנות עם הסוכנות לבלתי תקפות.
הצהרתו של לאריג'אני ממשיכה את הקו שהציגה ההנהגה האיראנית מאז תחילת ספטמבר, ולפיו ההבנות מקהיר יישארו בתוקף כל עוד לא ינקטו צעדים "עוינים" כלפי איראן – ובראשם חידוש הסנקציות על ידי מועצת הביטחון. כבר בסוף ספטמבר הזהיר שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, כי הפעלת מנגנון הסנקציות תבטל את ההסכם. כעת מאשר לאריג'אני רשמית כי כך אכן קרה.
