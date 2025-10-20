כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

מזכיר המועצה לביטחון לאומי של איראן, עלי לאריג'אני, הודיע היום על ביטול ההסכם שהושג בקהיר בחודש שעבר ונועד לאפשר חזרה הדרגתית של פיקוח ובדיקות באתרי הגרעין באיראן

דורון פסקין | 20 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

איראן הודיעה: ההסכם עם סבא"א בוטל 

איראן הודיעה כי היא מבטלת את ההסכמות שאליהן הגיעה עם הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) בקהיר בחודש שעבר. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, עלי לאריג'אני, הצהיר היום במסיבת עיתונאים בטהראן כי "ההסכם בוטל".

דבריו נאמרו על רקע החלטת בריטניה, צרפת וגרמניה להפעיל את מנגנון הסנאפבק ולהשיב את סנקציות האו"ם על איראן, צעד שלטענת טהראן הפך את ההבנות עם הסוכנות לבלתי תקפות.

הצהרתו של לאריג'אני ממשיכה את הקו שהציגה ההנהגה האיראנית מאז תחילת ספטמבר, ולפיו ההבנות מקהיר יישארו בתוקף כל עוד לא ינקטו צעדים "עוינים" כלפי איראן – ובראשם חידוש הסנקציות על ידי מועצת הביטחון. כבר בסוף ספטמבר הזהיר שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, כי הפעלת מנגנון הסנקציות תבטל את ההסכם. כעת מאשר לאריג'אני רשמית כי כך אכן קרה.

מזכ"ל המועצה לביטחון לאומי של איראן, עלי לאריג'ני, 24 בנובמבר 2024

מזכ"ל המועצה לביטחון לאומי של איראן, עלי לאריג'ני, 24 בנובמבר 2024 | צילום: אתר khamenei.ir

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
רכבי הצלב האדום ברצועת עזה, 16 באוקטובר 2025
גופתו של חלל חטוף הועברה לישראל

צוות מגזין אפוק

ארונו של החלל החטוף הועבר לכוח צה"ל ושב"כ והוא יועבר למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך נאומו היום
ראש הממשלה: "כפי שסיכמנו יחד עם הנשיא טראמפ, בעבודה משותפת, הכוח הצבאי והשלטוני של חמאס יחוסל"

צוות מגזין אפוק

סיכום נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בכנסת

מטה האיחוד האירופי בבריסל, 9 במאי 2025
דיווח: האיחוד האירופי מגבש יוזמה לצירוף מדינות חדשות ללא זכויות הצבעה מלאות

דורון פסקין

לפי אתר "פוליטיקו", היוזמה נועדה לאפשר למדינות מועמדות כמו אוקראינה, מולדובה ומונטנגרו להצטרף במהירות לאיחוד, אך ללא זכות וטו, וכך לעקוף את ההתנגדות לצירופן

סגן מפקד משמרות המהפכה לענייני תיאום, גנרל מוחמד ריזא נקדי
בכיר במשמרות המהפכה: "יש לנו היום יותר כני שיגור מאשר לפני תחילת המערכה מול ישראל"

דורון פסקין

סגן מפקד משמרות המהפכה לענייני תיאום, מוחמד ריזא נקדי, טען בריאיון כי ישראל "לא השמידה אפילו שלושה אחוזים מהמשגרים"; ח'מינאי צייץ ב-X: "טראמפ מתגאה שהשמיד את תעשיית הגרעין. שימשיך לחיות באשליה"

שליח ארה"ב ללבנון ולסוריה, תומאס ברק, 18 באוגוסט 2025
השליח האמריקני ללבנון: "אם ממשלת לבנון תמשיך להסס לפרק את חיזבאללה מנשקו ישראל עשויה לפעול באופן חד צדדי"

דורון פסקין

תומאס ברק הזהיר כי אם ביירות לא תפעל, "הזרוע הצבאית של חיזבאללה תתמודד עם עימות גדול עם ישראל – דווקא ברגע שישראל בשיא כוחה, וחיזבאללה בנקודה החלשה ביותר שלו"

חיילים חות'ים בצנעא, 25 בינואר 2025
החות'ים עצרו 20 עובדים של האו"ם בתימן; מתנהלים מגעים בניסיון לשחררם

דורון פסקין

כוחות של ארגון הטרור השתלטו על מתחם של האו"ם בצנעא והחרימו ציוד תקשורת. מבין העצורים – 15 עובדים בין-לאומיים וחמישה תימנים, בהם נציגים של יוניצ"ף ותוכנית המזון העולמית

שתפו: