איראן הודיעה: ההסכם עם סבא"א בוטל 

איראן הודיעה כי היא מבטלת את ההסכמות שאליהן הגיעה עם הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) בקהיר בחודש שעבר. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, עלי לאריג'אני, הצהיר היום במסיבת עיתונאים בטהראן כי "ההסכם בוטל".

דבריו נאמרו על רקע החלטת בריטניה, צרפת וגרמניה להפעיל את מנגנון הסנאפבק ולהשיב את סנקציות האו"ם על איראן, צעד שלטענת טהראן הפך את ההבנות עם הסוכנות לבלתי תקפות.