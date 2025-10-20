גופתו של חלל חטוף הועברה לישראל

משרד ראש הממשלה עדכן הערב כי ישראל קיבלה לידיה, באמצעות הצלב האדום, את ארונו של חטוף חלל שנמסר לכוח צה"ל ושב"כ בתוך שטח הרצועה.

הארון יועבר לישראל, שם יתקבל במעמד צבאי עם רב צבאי. לאחר מכן יועבר אל המרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות. בתום הליך הזיהוי תימסר הודעה רשמית למשפחה.