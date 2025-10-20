ארונו של החלל החטוף הועבר לכוח צה"ל ושב"כ והוא יועבר למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי
צוות מגזין אפוק | 20 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
גופתו של חלל חטוף הועברה לישראל
משרד ראש הממשלה עדכן הערב כי ישראל קיבלה לידיה, באמצעות הצלב האדום, את ארונו של חטוף חלל שנמסר לכוח צה"ל ושב"כ בתוך שטח הרצועה.
הארון יועבר לישראל, שם יתקבל במעמד צבאי עם רב צבאי. לאחר מכן יועבר אל המרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות. בתום הליך הזיהוי תימסר הודעה רשמית למשפחה.
בהודעת משרד ראש הממשלה נמסר: "כל משפחות החטופים החללים עודכנו בדבר ובשעה קשה זו ליבנו עמן. המאמץ להשבת חטופינו נמשך ברציפות ולא יפסק עד השבתו של החטוף האחרון".
