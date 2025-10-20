ראש הממשלה: "כפי שסיכמנו יחד עם הנשיא טראמפ, בעבודה משותפת, הכוח הצבאי והשלטוני של חמאס יחוסל"

• איש לא צריך להזכיר לנו את חשיבות המשימה הקדושה של השבת החטופים החללים. אנחנו פועלים ללא הרף, כל הזמן, להשלים את המשימה הקדושה הזאת.

• בשום שלב חמאס לא היה מוכן למתווה שהשגנו עכשיו: השבת כל החטופים בבת אחת, שליטה של צה"ל ברוב שטחי רצועת עזה, נוכחות של צה"ל ברוב שטחי רצועת עזה והחלטה מפורשת בהסכמה בין-לאומית רחבה, כולל של מדינות ערביות ושל כמעט כל העולם המוסלמי, על פירוז הרצועה ופירוק החמאס מנשקו.