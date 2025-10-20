סיכום נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בכנסת
צוות מגזין אפוק | 20 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
ראש הממשלה: "כפי שסיכמנו יחד עם הנשיא טראמפ, בעבודה משותפת, הכוח הצבאי והשלטוני של חמאס יחוסל"
• איש לא צריך להזכיר לנו את חשיבות המשימה הקדושה של השבת החטופים החללים. אנחנו פועלים ללא הרף, כל הזמן, להשלים את המשימה הקדושה הזאת.
• בשום שלב חמאס לא היה מוכן למתווה שהשגנו עכשיו: השבת כל החטופים בבת אחת, שליטה של צה"ל ברוב שטחי רצועת עזה, נוכחות של צה"ל ברוב שטחי רצועת עזה והחלטה מפורשת בהסכמה בין-לאומית רחבה, כולל של מדינות ערביות ושל כמעט כל העולם המוסלמי, על פירוז הרצועה ופירוק החמאס מנשקו.
• המדינה כולה הייתה בסכנת השמדה. מיליוני אזרחי ישראל עמדו בפני סכנת כליה, ואנחנו עמדנו בפני איום קיומי פשוטו כמשמעו. אתם יכולים לנסות להתעלם מזה. אני לא מתעלם מזה. פעלנו כדי להעלים את זה, כדי להרחיק את זה, כדי להסיר מעלינו את האיום הזה.
