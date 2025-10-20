כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

סיכום נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בכנסת

צוות מגזין אפוק | 20 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

ראש הממשלה: "כפי שסיכמנו יחד עם הנשיא טראמפ, בעבודה משותפת, הכוח הצבאי והשלטוני של חמאס יחוסל"

 • איש לא צריך להזכיר לנו את חשיבות המשימה הקדושה של השבת החטופים החללים. אנחנו פועלים ללא הרף, כל הזמן, להשלים את המשימה הקדושה הזאת.

 • בשום שלב חמאס לא היה מוכן למתווה שהשגנו עכשיו: השבת כל החטופים בבת אחת, שליטה של צה"ל ברוב שטחי רצועת עזה, נוכחות של צה"ל ברוב שטחי רצועת עזה והחלטה מפורשת בהסכמה בין-לאומית רחבה, כולל של מדינות ערביות ושל כמעט כל העולם המוסלמי, על פירוז הרצועה ופירוק החמאס מנשקו.

 • המדינה כולה הייתה בסכנת השמדה. מיליוני אזרחי ישראל עמדו בפני סכנת כליה, ואנחנו עמדנו בפני איום קיומי פשוטו כמשמעו. אתם יכולים לנסות להתעלם מזה. אני לא מתעלם מזה. פעלנו כדי להעלים את זה, כדי להרחיק את זה, כדי להסיר מעלינו את האיום הזה.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך נאומו היום

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך נאומו היום | צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מטה האיחוד האירופי בבריסל, 9 במאי 2025
דיווח: האיחוד האירופי מגבש יוזמה לצירוף מדינות חדשות ללא זכויות הצבעה מלאות

דורון פסקין

לפי אתר "פוליטיקו", היוזמה נועדה לאפשר למדינות מועמדות כמו אוקראינה, מולדובה ומונטנגרו להצטרף במהירות לאיחוד, אך ללא זכות וטו, וכך לעקוף את ההתנגדות לצירופן

סגן מפקד משמרות המהפכה לענייני תיאום, גנרל מוחמד ריזא נקדי
בכיר במשמרות המהפכה: "יש לנו היום יותר כני שיגור מאשר לפני תחילת המערכה מול ישראל"

דורון פסקין

סגן מפקד משמרות המהפכה לענייני תיאום, מוחמד ריזא נקדי, טען בריאיון כי ישראל "לא השמידה אפילו שלושה אחוזים מהמשגרים"; ח'מינאי צייץ ב-X: "טראמפ מתגאה שהשמיד את תעשיית הגרעין. שימשיך לחיות באשליה"

שליח ארה"ב ללבנון ולסוריה, תומאס ברק, 18 באוגוסט 2025
השליח האמריקני ללבנון: "אם ממשלת לבנון תמשיך להסס לפרק את חיזבאללה מנשקו ישראל עשויה לפעול באופן חד צדדי"

דורון פסקין

תומאס ברק הזהיר כי אם ביירות לא תפעל, "הזרוע הצבאית של חיזבאללה תתמודד עם עימות גדול עם ישראל – דווקא ברגע שישראל בשיא כוחה, וחיזבאללה בנקודה החלשה ביותר שלו"

חיילים חות'ים בצנעא, 25 בינואר 2025
החות'ים עצרו 20 עובדים של האו"ם בתימן; מתנהלים מגעים בניסיון לשחררם

דורון פסקין

כוחות של ארגון הטרור השתלטו על מתחם של האו"ם בצנעא והחרימו ציוד תקשורת. מבין העצורים – 15 עובדים בין-לאומיים וחמישה תימנים, בהם נציגים של יוניצ"ף ותוכנית המזון העולמית

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, והרמטכ"ל, אייל זמיר
שר הביטחון: ראשי החמאס יישאו באחריות לכל תקרית

אורן שלום

שר הביטחון העביר מסר לחמאס על רקע הפרת הפסקת האש אתמול. כוחות צה"ל ביצעו ירי לעבר מספר מחבלים במרחב שג'עייה שהתקרבו אליהם

השליחים האמריקנים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, 29 בספטמבר 2025
קושנר וויטקוף הגיעו לישראל; צפויים לדון בדרכים לייצוב הפסקת האש והתקדמות לשלב הבא בתוכנית

יוני בן מנחם

ממשל טראמפ פעל אמש באינטנסיביות מול ישראל והמתווכות כדי למנוע את קריסת הפסקת האש. הכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה, שהופסקה אמש, צפויה להתחדש הבוקר

שתפו: