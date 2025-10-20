דיווח: האיחוד האירופי מגבש יוזמה לצירוף מדינות חדשות ללא זכויות הצבעה מלאות

באיחוד האירופי מתגבשת יוזמה חדשה שנועדה לאפשר למדינות מועמדות – בהן אוקראינה, מולדובה ומונטנגרו – להצטרף במהירות יחסית לגוש האירופי ולקבל את רוב ההטבות הנובעות מהחברות, אך בשלב הראשון ללא זכויות הצבעה מלאות.

לפי דיווח באתר האמריקני "פוליטיקו" המתבסס על דיפלומטים אירופים, החברות המלאה תוענק רק לאחר יישום רפורמות פנימיות שיצמצמו את זכות הווטו של המדינות הקיימות ויעבירו חלק מהחלטות ההנהגה למנגנון של הצבעה ברוב מיוחס.