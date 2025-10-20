כניסה
לפי אתר "פוליטיקו", היוזמה נועדה לאפשר למדינות מועמדות כמו אוקראינה, מולדובה ומונטנגרו להצטרף במהירות לאיחוד, אך ללא זכות וטו, וכך לעקוף את ההתנגדות לצירופן

דורון פסקין | 20 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

דיווח: האיחוד האירופי מגבש יוזמה לצירוף מדינות חדשות ללא זכויות הצבעה מלאות

באיחוד האירופי מתגבשת יוזמה חדשה שנועדה לאפשר למדינות מועמדות – בהן אוקראינה, מולדובה ומונטנגרו – להצטרף במהירות יחסית לגוש האירופי ולקבל את רוב ההטבות הנובעות מהחברות, אך בשלב הראשון ללא זכויות הצבעה מלאות.

לפי דיווח באתר האמריקני "פוליטיקו" המתבסס על דיפלומטים אירופים, החברות המלאה תוענק רק לאחר יישום רפורמות פנימיות שיצמצמו את זכות הווטו של המדינות הקיימות ויעבירו חלק מהחלטות ההנהגה למנגנון של הצבעה ברוב מיוחס.

המהלך נועד לעקוף את ההתנגדות, בעיקר מצד הונגריה, לצירופן של אוקראינה ומולדובה, מחשש להגברת התחרות הפנימית ולפגיעה באינטרסים הביטחוניים של האיחוד. בדיווח נטען כי מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה, הנהגת האיחוד האירופי מציבה את ההרחבה כיעד אסטרטגי מרכזי, אולם מנגנון קבלת ההחלטות פה אחד מעכב את צירופן של מדינות חדשות.

מטה האיחוד האירופי בבריסל, 9 במאי 2025

מטה האיחוד האירופי בבריסל, 9 במאי 2025 | צילום: MARTIN BERTRAND/Hans Lucas/AFP via Getty Images

