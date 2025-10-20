כניסה
סגן מפקד משמרות המהפכה לענייני תיאום, מוחמד ריזא נקדי, טען בריאיון כי ישראל "לא השמידה אפילו שלושה אחוזים מהמשגרים"; ח'מינאי צייץ ב-X: "טראמפ מתגאה שהשמיד את תעשיית הגרעין. שימשיך לחיות באשליה"

דורון פסקין | 20 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

בכיר במשמרות המהפכה: "יש לנו היום יותר כני שיגור מאשר לפני תחילת המערכה מול ישראל"

גנרל מוחמד ריזא נקדי, סגן מפקד משמרות המהפכה לענייני תיאום, אמר אמש בריאיון לטלוויזיה האיראנית כי הדיווחים בישראל על השמדת חלק ניכר ממערך השיגור האיראני הם "מופרכים לחלוטין".

כשנשאל כיצד הוא מגיב לטענת ישראל בדבר פגיעה של 50% ביכולות השיגור של איראן, השיב נקדי: "הנתון הזה אינו רק טעות – הם אפילו לא הצליחו להשמיד שלושה אחוזים מהמשגרים".

נקדי הסביר כי מערך השיגור האיראני מבוסס על כני שיגור ניידים המותקנים על גבי רכבי גרירה, טריילרים, "שכמה אלפי יחידות מהם נמצאות גם בידי אזרחים פשוטים". לדבריו, מדובר בטכנולוגיה מקומית הניתנת לייצור גם ב"סדנאות נפחות".

סגן מפקד משמרות המהפכה לענייני תיאום, גנרל מוחמד ריזא נקדי

סגן מפקד משמרות המהפכה לענייני תיאום, גנרל מוחמד ריזא נקדי | צילום: אתר khamenei.ir

כתבות נוספות
שליח ארה"ב ללבנון ולסוריה, תומאס ברק, 18 באוגוסט 2025
השליח האמריקני ללבנון: "אם ממשלת לבנון תמשיך להסס לפרק את חיזבאללה מנשקו ישראל עשויה לפעול באופן חד צדדי"

דורון פסקין

תומאס ברק הזהיר כי אם ביירות לא תפעל, "הזרוע הצבאית של חיזבאללה תתמודד עם עימות גדול עם ישראל – דווקא ברגע שישראל בשיא כוחה, וחיזבאללה בנקודה החלשה ביותר שלו"

חיילים חות'ים בצנעא, 25 בינואר 2025
החות'ים עצרו 20 עובדים של האו"ם בתימן; מתנהלים מגעים בניסיון לשחררם

דורון פסקין

כוחות של ארגון הטרור השתלטו על מתחם של האו"ם בצנעא והחרימו ציוד תקשורת. מבין העצורים – 15 עובדים בין-לאומיים וחמישה תימנים, בהם נציגים של יוניצ"ף ותוכנית המזון העולמית

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, והרמטכ"ל, אייל זמיר
שר הביטחון: ראשי החמאס יישאו באחריות לכל תקרית

אורן שלום

שר הביטחון העביר מסר לחמאס על רקע הפרת הפסקת האש אתמול. כוחות צה"ל ביצעו ירי לעבר מספר מחבלים במרחב שג'עייה שהתקרבו אליהם

השליחים האמריקנים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, 29 בספטמבר 2025
קושנר וויטקוף הגיעו לישראל; צפויים לדון בדרכים לייצוב הפסקת האש והתקדמות לשלב הבא בתוכנית

יוני בן מנחם

ממשל טראמפ פעל אמש באינטנסיביות מול ישראל והמתווכות כדי למנוע את קריסת הפסקת האש. הכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה, שהופסקה אמש, צפויה להתחדש הבוקר

תלונה פלילית הוגשה נגד תושב ארה"ב בחשד שלקח חלק במתקפת ה-7 באוקטובר

דורון פסקין

בתלונה, שנחתמה על ידי סוכנת בכירה ב-FBI, נטען כי מחמוד אמין יעקוב אלמוחתדי פעל במסגרת כוח חמוש של הזרוע הצבאית של "החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין", ונכנס לארה"ב בעבירה של הונאת ויזה

רס"ן יניב קולא ז"ל וסמ"ר איתי יעבץ ז"ל
הותר לפרסום: שני לוחמים בחטיבת הנח"ל נהרגו במתקפת חמאס ברצועת עזה

צוות מגזין אפוק

סמ"ר איתי יעבץ ז"ל ורס"ן יניב קולא ז"ל נהרגו לאחר שמחבלי חמאס תקפו כוח צה"ל שפעל באזור רפיח

