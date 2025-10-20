סגן מפקד משמרות המהפכה לענייני תיאום, מוחמד ריזא נקדי, טען בריאיון כי ישראל "לא השמידה אפילו שלושה אחוזים מהמשגרים"; ח'מינאי צייץ ב-X: "טראמפ מתגאה שהשמיד את תעשיית הגרעין. שימשיך לחיות באשליה"
דורון פסקין | 20 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
בכיר במשמרות המהפכה: "יש לנו היום יותר כני שיגור מאשר לפני תחילת המערכה מול ישראל"
גנרל מוחמד ריזא נקדי, סגן מפקד משמרות המהפכה לענייני תיאום, אמר אמש בריאיון לטלוויזיה האיראנית כי הדיווחים בישראל על השמדת חלק ניכר ממערך השיגור האיראני הם "מופרכים לחלוטין".
כשנשאל כיצד הוא מגיב לטענת ישראל בדבר פגיעה של 50% ביכולות השיגור של איראן, השיב נקדי: "הנתון הזה אינו רק טעות – הם אפילו לא הצליחו להשמיד שלושה אחוזים מהמשגרים".
נקדי הסביר כי מערך השיגור האיראני מבוסס על כני שיגור ניידים המותקנים על גבי רכבי גרירה, טריילרים, "שכמה אלפי יחידות מהם נמצאות גם בידי אזרחים פשוטים". לדבריו, מדובר בטכנולוגיה מקומית הניתנת לייצור גם ב"סדנאות נפחות".
