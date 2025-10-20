בכיר במשמרות המהפכה: "יש לנו היום יותר כני שיגור מאשר לפני תחילת המערכה מול ישראל"

גנרל מוחמד ריזא נקדי, סגן מפקד משמרות המהפכה לענייני תיאום, אמר אמש בריאיון לטלוויזיה האיראנית כי הדיווחים בישראל על השמדת חלק ניכר ממערך השיגור האיראני הם "מופרכים לחלוטין".

כשנשאל כיצד הוא מגיב לטענת ישראל בדבר פגיעה של 50% ביכולות השיגור של איראן, השיב נקדי: "הנתון הזה אינו רק טעות – הם אפילו לא הצליחו להשמיד שלושה אחוזים מהמשגרים".