השליח האמריקני ללבנון: "אם ממשלת לבנון תמשיך להסס לפרק את חיזבאללה מנשקו ישראל עשויה לפעול באופן חד צדדי"

שליח ארה"ב ללבנון ולסוריה, תומאס ברק, קרא היום, בפוסט שפרסם ב-X, לממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו והזהיר מפני ההשלכות אם לא תעשה כך.

לדבריו, "שותפים אזוריים מוכנים להשקיע, אך זאת בתנאי שלבנון תשיב לעצמה את המונופול על הכוח הלגיטימי – אך ורק תחת כוחות הביטחון הלבנוניים בלבד. אם ביירות תמשיך להסס, ישראל עלולה לפעול באופן חד צדדי – וההשלכות יהיו חמורות".