תומאס ברק הזהיר כי אם ביירות לא תפעל, "הזרוע הצבאית של חיזבאללה תתמודד עם עימות גדול עם ישראל – דווקא ברגע שישראל בשיא כוחה, וחיזבאללה בנקודה החלשה ביותר שלו"
דורון פסקין | 20 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
השליח האמריקני ללבנון: "אם ממשלת לבנון תמשיך להסס לפרק את חיזבאללה מנשקו ישראל עשויה לפעול באופן חד צדדי"
שליח ארה"ב ללבנון ולסוריה, תומאס ברק, קרא היום, בפוסט שפרסם ב-X, לממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו והזהיר מפני ההשלכות אם לא תעשה כך.
לדבריו, "שותפים אזוריים מוכנים להשקיע, אך זאת בתנאי שלבנון תשיב לעצמה את המונופול על הכוח הלגיטימי – אך ורק תחת כוחות הביטחון הלבנוניים בלבד. אם ביירות תמשיך להסס, ישראל עלולה לפעול באופן חד צדדי – וההשלכות יהיו חמורות".
"שליטתו הזרה של חיזבאללה מערערת את ריבונות לבנון, מרתיעה השקעות, שוחקת את אמון הציבור ומהווה דגל אדום מתמיד עבור ישראל", כתב ברק בפוסט שפרסם ב-X.
