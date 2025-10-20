כוחות של ארגון הטרור השתלטו על מתחם של האו"ם בצנעא והחרימו ציוד תקשורת. מבין העצורים – 15 עובדים בין-לאומיים וחמישה תימנים, בהם נציגים של יוניצ"ף ותוכנית המזון העולמית
דורון פסקין | 20 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
החות'ים עצרו 20 עובדים של האו"ם בתימן; מתנהלים מגעים בניסיון לשחררם
החות'ים בתימן עצרו אתמול 20 עובדי או"ם במתחם הסוכנויות שברובע חדה, בדרום-מערב הבירה צנעא. לפי דובר האו"ם בתימן, ז’אן אל-עלאם, העצורים מוחזקים בתוך המתחם לאחר שכוחות חות'ים החרימו חלק מציוד התקשורת – בהם טלפונים, שרתים ומחשבים.
מבין העצורים, חמישה הם אזרחי תימן ו-15 עובדים בין-לאומיים – בהם אנשי תוכנית המזון העולמית, יוניצ"ף, ומשרד התיאום לעניינים הומניטריים (OCHA). מהאו"ם נמסר כי מתקיימים מגעים עם נציגי החות'ים ועם גורמים נוספים במטרה להשיב את השליטה על המתקנים ולשחרר את כלל העובדים.
באו"ם הדגישו כי כל העובדים העצורים בטוחים, אך ציינו כי המעצרים וההתקפות נגד ארגונים בין-לאומיים פוגעים ישירות ביכולת לספק מזון, מים ושירותים רפואיים לאוכלוסייה האזרחית.
