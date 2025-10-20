כניסה
שר הביטחון העביר מסר לחמאס על רקע הפרת הפסקת האש אתמול. כוחות צה"ל ביצעו ירי לעבר מספר מחבלים במרחב שג'עייה שהתקרבו אליהם

אורן שלום | 20 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

שר הביטחון: ראשי החמאס יישאו באחריות לכל תקרית

לשכת שר הביטחון עדכנה הבוקר כי שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הנחה את צה"ל להעביר מסר ברור לראשי החמאס בעזה באמצעות מנגנון הפיקוח האמריקני:

• על כל מחבל חמאס שנמצא מעבר לקו הצהוב בשטח שבשליטת ישראל להתפנות באופן מיידי. ראשי החמאס יישאו באחריות לכל תקרית.

• מי שיישאר בשטח ישמש יעד לתקיפה ללא כל אזהרה נוספת, וזאת כדי לאפשר לכוחות צה"ל לפעול בחופשיות ובאופן מיידי מול כל איום.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, והרמטכ"ל, אייל זמיר

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, והרמטכ"ל, אייל זמיר | צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון

