שר הביטחון העביר מסר לחמאס על רקע הפרת הפסקת האש אתמול. כוחות צה"ל ביצעו ירי לעבר מספר מחבלים במרחב שג'עייה שהתקרבו אליהם
שר הביטחון: ראשי החמאס יישאו באחריות לכל תקרית
לשכת שר הביטחון עדכנה הבוקר כי שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הנחה את צה"ל להעביר מסר ברור לראשי החמאס בעזה באמצעות מנגנון הפיקוח האמריקני:
• על כל מחבל חמאס שנמצא מעבר לקו הצהוב בשטח שבשליטת ישראל להתפנות באופן מיידי. ראשי החמאס יישאו באחריות לכל תקרית.
• מי שיישאר בשטח ישמש יעד לתקיפה ללא כל אזהרה נוספת, וזאת כדי לאפשר לכוחות צה"ל לפעול בחופשיות ובאופן מיידי מול כל איום.
