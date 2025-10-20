שר הביטחון: ראשי החמאס יישאו באחריות לכל תקרית

לאחר שטען מוקדם יותר כי התקרית ברפיח נבעה מניסיון לפעול נגד המיליציה של יאסר אבו שבאב, הוציא ארגון הטרור הודעה חדשה בה טען כי איננו קשור לאירועים. שר הביטחון: "חמאס ישלם מחיר כבד על כל ירי והפרה של הפסקת האש"