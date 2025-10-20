ממשל טראמפ פעל אמש באינטנסיביות מול ישראל והמתווכות כדי למנוע את קריסת הפסקת האש. הכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה, שהופסקה אמש, צפויה להתחדש הבוקר
יוני בן מנחם | 20 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
קושנר וויטקוף יגיעו היום לישראל; צפויים לדון בדרכים לייצוב הפסקת האש והתקדמות לשלב הבא בתוכנית
דובר צה"ל מסר אמש כי "בהתאם להנחיית הדרג המדיני, ולאחר סדרת תקיפות משמעותית, צה"ל החל באכיפה מחודשת של הפסקת האש, לאחר שהופרה על ידי ארגון הטרור חמאס. צה"ל ימשיך לאכוף את ההסכם ויגיב בעוצמה לכל הפרה נוספת".
תקיפות צה"ל ברצועה החלו אתמול בעקבות תקרית קטלנית באזור רפיח, שבה נהרגו שני חיילי צה"ל לאחר שמחבלי חמאס פתחו באש לעבר כוח צה"ל שפעל באזור. צה"ל תקף עשרות מטרות של חמאס, בהן מנהרה באורך שישה קילומטרים ששימשה בעבר להחזקת חטופים, וכיום משמשת כמפקדה לתכנון פיגועים נגד כוחות צה"ל.
גורמים מדיניים בכירים בירושלים מסרו כי ממשל טראמפ פעל אמש באינטנסיביות מול ישראל והמתווכות כדי למנוע את קריסת הפסקת האש, מהלך שהיה עלול לגרום מבוכה לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ולפגוע בסיכויי יישום תוכנית השלום שלו. בכירי הממשל הפצירו בירושלים להימנע מהסלמה נוספת בעקבות התקפת חמאס באזור רפיח, שבה נהרגו שני חיילי צה"ל ממארב.
