כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

ממשל טראמפ פעל אמש באינטנסיביות מול ישראל והמתווכות כדי למנוע את קריסת הפסקת האש. הכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה, שהופסקה אמש, צפויה להתחדש הבוקר

יוני בן מנחם | 20 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

קושנר וויטקוף יגיעו היום לישראל; צפויים לדון בדרכים לייצוב הפסקת האש והתקדמות לשלב הבא בתוכנית

דובר צה"ל מסר אמש כי "בהתאם להנחיית הדרג המדיני, ולאחר סדרת תקיפות משמעותית, צה"ל החל באכיפה מחודשת של הפסקת האש, לאחר שהופרה על ידי ארגון הטרור חמאס. צה"ל ימשיך לאכוף את ההסכם ויגיב בעוצמה לכל הפרה נוספת".

תקיפות צה"ל ברצועה החלו אתמול בעקבות תקרית קטלנית באזור רפיח, שבה נהרגו שני חיילי צה"ל לאחר שמחבלי חמאס פתחו באש לעבר כוח צה"ל שפעל באזור. צה"ל תקף עשרות מטרות של חמאס, בהן מנהרה באורך שישה קילומטרים ששימשה בעבר להחזקת חטופים, וכיום משמשת כמפקדה לתכנון פיגועים נגד כוחות צה"ל.

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מסרו כי ממשל טראמפ פעל אמש באינטנסיביות מול ישראל והמתווכות כדי למנוע את קריסת הפסקת האש, מהלך שהיה עלול לגרום מבוכה לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ולפגוע בסיכויי יישום תוכנית השלום שלו. בכירי הממשל הפצירו בירושלים להימנע מהסלמה נוספת בעקבות התקפת חמאס באזור רפיח, שבה נהרגו שני חיילי צה"ל ממארב.

השליחים האמריקנים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, 29 בספטמבר 2025

השליחים האמריקנים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, 29 בספטמבר 2025 | צילום: Win McNamee/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
תלונה פלילית הוגשה נגד תושב ארה"ב בחשד שלקח חלק במתקפת ה-7 באוקטובר

דורון פסקין

בתלונה, שנחתמה על ידי סוכנת בכירה ב-FBI, נטען כי מחמוד אמין יעקוב אלמוחתדי פעל במסגרת כוח חמוש של הזרוע הצבאית של "החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין", ונכנס לארה"ב בעבירה של הונאת ויזה

רס"ן יניב קולא ז"ל וסמ"ר איתי יעבץ ז"ל
הותר לפרסום: שני לוחמים בחטיבת הנח"ל נהרגו במתקפת חמאס ברצועת עזה

צוות מגזין אפוק

סמ"ר איתי יעבץ ז"ל ורס"ן יניב קולא ז"ל נהרגו לאחר שמחבלי חמאס תקפו כוח צה"ל שפעל באזור רפיח

תיעוד שעלה לרשתות מתקיפות צה"ל בח'אן יונס
צה"ל הודיע על חידוש הפסקת האש; חמאס הצהיר כי ישיב הלילה חלל חטוף נוסף

צוות מגזין אפוק

מוקדם יותר הותקפו עשרות מטרות טרור, כולל תוואי תת קרקעי באורך של שישה קילומטרים

ועדת השרים לחקיקה במהלך הדיון היום
ועדת השרים לחקיקה אישרה היום להגדיר ארגוני פשיעה כארגוני טרור

אורן שלום

ראש הממשלה הגיב: "נפעיל כל כלי לעצירת השתוללות הפשיעה"

הריסות ברפיח, 24 בינואר 2025
חמאס משנה גרסה: איננו מודעים לאירועים או עימותים באזור רפיח, אלה אזורים הנמצאים תחת שליטה ישראלית

דורון פסקין

לאחר שטען מוקדם יותר כי התקרית ברפיח נבעה מניסיון לפעול נגד המיליציה של יאסר אבו שבאב, הוציא ארגון הטרור הודעה חדשה בה טען כי איננו קשור לאירועים. שר הביטחון: "חמאס ישלם מחיר כבד על כל ירי והפרה של הפסקת האש"

תמונה שהתפרסמה בערוצי טלגרם עזתיים בטענה כי מדובר בתיעוד של תקיפות צה"ל ברפיח
ראש הממשלה הנחה לתקוף יעדי טרור בעזה בעקבות הירי לעבר כוח צה"ל

צוות מגזין אפוק

מחבלים ירו הבוקר לעבר כוחות צה"ל שפעלו באזור רפיח; חמאס טוען: לא מדובר בהפרת ההסכם מול ישראל, אלא בניסיון לעצור את יאסר אבו שבאב

שתפו: