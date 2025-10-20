קושנר וויטקוף יגיעו היום לישראל; צפויים לדון בדרכים לייצוב הפסקת האש והתקדמות לשלב הבא בתוכנית

דובר צה"ל מסר אמש כי "בהתאם להנחיית הדרג המדיני, ולאחר סדרת תקיפות משמעותית, צה"ל החל באכיפה מחודשת של הפסקת האש, לאחר שהופרה על ידי ארגון הטרור חמאס. צה"ל ימשיך לאכוף את ההסכם ויגיב בעוצמה לכל הפרה נוספת".

תקיפות צה"ל ברצועה החלו אתמול בעקבות תקרית קטלנית באזור רפיח, שבה נהרגו שני חיילי צה"ל לאחר שמחבלי חמאס פתחו באש לעבר כוח צה"ל שפעל באזור. צה"ל תקף עשרות מטרות של חמאס, בהן מנהרה באורך שישה קילומטרים ששימשה בעבר להחזקת חטופים, וכיום משמשת כמפקדה לתכנון פיגועים נגד כוחות צה"ל.