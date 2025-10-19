כניסה
בתלונה, שנחתמה על ידי סוכנת בכירה ב-FBI, נטען כי מחמוד אמין יעקוב אלמוחתדי פעל במסגרת כוח חמוש של הזרוע הצבאית של "החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין", ונכנס לארה"ב בעבירה של הונאת ויזה

דורון פסקין | 19 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

תלונה פלילית הוגשה נגד תושב ארה"ב בחשד שלקח חלק במתקפת ה-7 באוקטובר

תלונה פלילית שהוגשה ב-6 באוקטובר 2025 לבית המשפט הפדרלי במחוז המערבי של לואיזיאנה, ונחשפה ביום שישי האחרון לציבור, מתארת מסכת ראיות לכאורה נגד מחמוד אמין יעקוב אלמוחתדי – תושב ארה"ב מזה כשנה – שלפיה השתתף בהסתערות על ישראל במהלך מתקפת ה-7 באוקטובר.

בתלונה נטען כי אלמוחתדי פעל במסגרת כוח חמוש של הזרוע הצבאית של "החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין", שפעל ביום הטבח לצד חמאס.

לפי המסמך, שנחתם על ידי אלכסנדריה מ. תומן אודונל, סוכנת מיוחדת בכירה ב-FBI, אלמוחתדי חשוד בסיוע לארגון טרור זר ובהונאת ויזה, לאחר שנכנס לארה"ב בספטמבר 2024 תוך הצגת הצהרות כוזבות באשר לעברו. הוא צפוי להופיע בקרוב לראשונה בפני שופט פדרלי בלואיזיאנה.

מחמוד אמין יעקוב אלמוחתדי טוען אקדח בביתו באוקלהומה | צילום: United States District Court for the Western District of Louisiana

