ועדת השרים לחקיקה אישרה היום להגדיר ארגוני פשיעה כארגוני טרור
ועדת השרים לחקיקה אישרה היום את הצעת החוק של יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל מעוצמה יהודית, שתאפשר להכריז על ארגון פשיעה כארגון טרור.
לפי ההצעה, השר לביטחון לאומי יוסמך, באישור שר הביטחון, להוציא צו הקובע כי ארגון פשיעה ייחשב לארגון טרור, אם פעילותו כוללת שימוש שיטתי בנשק, איומים כלפי רשויות ציבוריות או נבחרי ציבור, או שיתוף פעולה עם ארגוני טרור.
בהודעה בנושא שפרסמה לשכת ראש הממשלה נמסר: "במהלך דרמטי אושר שימוש בכלים ביטחוניים, כלכליים ומודיעיניים נגד גורמים אלו.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו