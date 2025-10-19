כניסה
ראש הממשלה הגיב: "נפעיל כל כלי לעצירת השתוללות הפשיעה"

אורן שלום | 19 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

ועדת השרים לחקיקה אישרה היום להגדיר ארגוני פשיעה כארגוני טרור

ועדת השרים לחקיקה אישרה היום את הצעת החוק של יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל מעוצמה יהודית, שתאפשר להכריז על ארגון פשיעה כארגון טרור.

לפי ההצעה, השר לביטחון לאומי יוסמך, באישור שר הביטחון, להוציא צו הקובע כי ארגון פשיעה ייחשב לארגון טרור, אם פעילותו כוללת שימוש שיטתי בנשק, איומים כלפי רשויות ציבוריות או נבחרי ציבור, או שיתוף פעולה עם ארגוני טרור.

בהודעה בנושא שפרסמה לשכת ראש הממשלה נמסר: "במהלך דרמטי אושר שימוש בכלים ביטחוניים, כלכליים ומודיעיניים נגד גורמים אלו.

ועדת השרים לחקיקה במהלך הדיון היום

ועדת השרים לחקיקה במהלך הדיון היום | צילום: מעיין טואף/ לע״מ

הריסות ברפיח, 24 בינואר 2025
חמאס משנה גרסה: איננו מודעים לאירועים או עימותים באזור רפיח, אלה אזורים הנמצאים תחת שליטה ישראלית

דורון פסקין

לאחר שטען מוקדם יותר כי התקרית ברפיח נבעה מניסיון לפעול נגד המיליציה של יאסר אבו שבאב, הוציא ארגון הטרור הודעה חדשה בה טען כי איננו קשור לאירועים. שר הביטחון: "חמאס ישלם מחיר כבד על כל ירי והפרה של הפסקת האש"

תמונה שהתפרסמה בערוצי טלגרם עזתיים בטענה כי מדובר בתיעוד של תקיפות צה"ל ברפיח
ראש הממשלה הנחה לתקוף יעדי טרור בעזה בעקבות הירי לעבר כוח צה"ל

צוות מגזין אפוק

מחבלים ירו הבוקר לעבר כוחות צה"ל שפעלו באזור רפיח; חמאס טוען: לא מדובר בהפרת ההסכם מול ישראל, אלא בניסיון לעצור את יאסר אבו שבאב

שר החוץ הפלסטיני לשעבר, נאצר אל-קידווה, 24 בספטמבר 2022
מחמוד עבאס השיב לשורות פת"ח את נאצר אלקידווה – אחיינו של ערפאת

יוני בן מנחם

לאחר ארבע שנים מחוץ לתנועה, השר לשעבר שב לוועדה המרכזית של פת"ח. גורמים בתנועה רואים בצעד ניסיון לחזק את הלגיטימיות של ההנהגה ולהכין את הקרקע לרפורמות ולחזרה לעזה

מחבלי חמאס בעזה, 15 באוקטובר 2025
ארה"ב למתווכות: "קיימים דיווחים מהימנים לפיהם חמאס מתכוון להפר את הפסקת האש ולתקוף תושבים בעזה"

דורון פסקין

בהודעה שפרסמה מחלקת המדינה האמריקנית נמסר כי "אם חמאס ימשיך בביצוע מתקפה זו, יינקטו צעדים להגנה על תושבי עזה ולשמירה על שלמות הפסקת האש"; חמאס הגיב: "טענות שקריות"

סונטאיה אקראסי ז״ל, רונן אנגל ז"ל
שני החללים החטופים שהושבו הלילה הם רונן אנגל ז"ל וסונטאיה אוקארסרי ז״ל

אורן שלום

אנגל ז"ל מקיבוץ ניר עוז ואוקארסרי ז״ל, אזרח תאילנד, נרצחו ב-7 באוקטובר

רכבי הצלב האדום ברצועת עזה | צילום DOAA ALBAZ/Middle East Images/AFP via Getty Images
גופותיהם של שני חללים חטופים נמסרו לישראל

אורן שלום

המסירה התבצעה לאחר שחמאס הודיע מוקדם יותר כי איתר היום שתי גופות נוספות; הן יועברו למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

