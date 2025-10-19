כניסה
לאחר שטען מוקדם יותר כי התקרית ברפיח נבעה מניסיון לפעול נגד המיליציה של יאסר אבו שבאב, הוציא ארגון הטרור הודעה חדשה בה טען כי איננו קשור לאירועים. שר הביטחון: "חמאס ישלם מחיר כבד על כל ירי והפרה של הפסקת האש"

דורון פסקין | 19 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

חמאס משנה גרסה: איננו מודעים לאירועים או עימותים באזור רפיח, אלה אזורים הנמצאים תחת שליטה ישראלית

מוקדם יותר היום פורסמה באחד מערוצי הטלגרם המזוהים עם הזרוע הצבאית של חמאס הודעה בה נטען כי  התקרית ברפיח נבעה מניסיון לפעול נגד המיליציה של יאסר אבו שבאב, וכי "במהלך המבצע, הצבא [הישראלי] התערב כדי להגן על גורמים אלה".

כעת נראה כי חמאס משנה גרסה וטוען בהודעה רשמית שפרסמה הזרוע הצבאית שלו: "אנו מאשרים את מחויבותנו המלאה ליישום כל מה שהוסכם, ובראשו הפסקת האש בכל אזורי רצועת עזה. איננו מודעים לאירועים או עימותים המתרחשים באזור רפיח, שכן אלה אזורים אדומים הנמצאים תחת שליטת הכיבוש.

"הקשר עם הקבוצות הנותרות שנמצאות שם נותק מאז חידוש המלחמה במרץ השנה. אין לנו מידע האם הם נהרגו או עדיין בחיים מאז תאריך זה. לפיכך, אין לנו קשר לאירועים המתרחשים באזורים אלה, ואיננו יכולים לתקשר עם אף אחד מלוחמינו שם, אם מישהו מהם עדיין בחיים".

הריסות ברפיח, 24 בינואר 2025

הריסות ברפיח, 24 בינואר 2025 | צילום: SAEED JARAS/Middle East Images/AFP via Getty Images

