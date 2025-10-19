חמאס משנה גרסה: איננו מודעים לאירועים או עימותים באזור רפיח, אלה אזורים הנמצאים תחת שליטה ישראלית

מוקדם יותר היום פורסמה באחד מערוצי הטלגרם המזוהים עם הזרוע הצבאית של חמאס הודעה בה נטען כי התקרית ברפיח נבעה מניסיון לפעול נגד המיליציה של יאסר אבו שבאב, וכי "במהלך המבצע, הצבא [הישראלי] התערב כדי להגן על גורמים אלה".

כעת נראה כי חמאס משנה גרסה וטוען בהודעה רשמית שפרסמה הזרוע הצבאית שלו: "אנו מאשרים את מחויבותנו המלאה ליישום כל מה שהוסכם, ובראשו הפסקת האש בכל אזורי רצועת עזה. איננו מודעים לאירועים או עימותים המתרחשים באזור רפיח, שכן אלה אזורים אדומים הנמצאים תחת שליטת הכיבוש.