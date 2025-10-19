כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לפי דיווחים לא מאומתים, חיל האוויר תקף לאחר שחמאס הפר את הפסקת האש ותקף את כוחות צה"ל

צוות מגזין אפוק | 19 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

דיווחים ברצועת עזה: חיל האוויר תקף ברפיח

ערוצי טלגרם ברצועת עזה מדווחים כי חיל האוויר ביצע תקיפות באזור רפיח על מספר יעדים. לא נמסרו פרטים על היעדים שהותקפו או על נפגעים.

לפי דיווחים ערביים בלתי רשמיים, התקיפות הללו הגיעו בתגובה לתקרית באזור רפיח שכללה ניסיון לפגוע בכוח צה"ל. לא ניתן לאמת בשלב זה את פרטי התקרית.

בהודעה שפרסם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, על רקע הדיווחים מהרצועה, נכתב: "אני קורא לראש הממשלה להורות לצה"ל על חידוש מלא של הלחימה ברצועה במלוא העוצמה. דמיונות השווא שחמאס יהפוך את עורו, או שאפילו יעמוד בהסכם שעליו הוא חתם, מתבררים כצפוי כמסוכנים לביטחוננו. את ארגון הטרור הנאצי יש להשמיד עד תום - ויפה שעה אחת קודם".

תמונה שהתפרסמה בערוצי טלגרם עזתיים בטענה כי מדובר בתיעוד של תקיפות צה"ל ברפיח

תמונה שהתפרסמה בערוצי טלגרם עזתיים בטענה כי מדובר בתיעוד של תקיפות צה"ל ברפיח

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שר החוץ הפלסטיני לשעבר, נאצר אל-קידווה, 24 בספטמבר 2022
מחמוד עבאס השיב לשורות פת"ח את נאצר אלקידווה – אחיינו של ערפאת

יוני בן מנחם

לאחר ארבע שנים מחוץ לתנועה, השר לשעבר שב לוועדה המרכזית של פת"ח. גורמים בתנועה רואים בצעד ניסיון לחזק את הלגיטימיות של ההנהגה ולהכין את הקרקע לרפורמות ולחזרה לעזה

מחבלי חמאס בעזה, 15 באוקטובר 2025
ארה"ב למתווכות: "קיימים דיווחים מהימנים לפיהם חמאס מתכוון להפר את הפסקת האש ולתקוף תושבים בעזה"

דורון פסקין

בהודעה שפרסמה מחלקת המדינה האמריקנית נמסר כי "אם חמאס ימשיך בביצוע מתקפה זו, יינקטו צעדים להגנה על תושבי עזה ולשמירה על שלמות הפסקת האש"; חמאס הגיב: "טענות שקריות"

רונן אנגל ז"ל
שני החללים החטופים שהושבו הלילה הם רונן אנגל ז"ל וסונטאיה אוקארסרי ז״ל

אורן שלום

אנגל ז"ל מקיבוץ ניר עוז ואוקארסרי ז״ל, אזרח תאילנד, נרצחו ב-7 באוקטובר

רכבי הצלב האדום ברצועת עזה | צילום DOAA ALBAZ/Middle East Images/AFP via Getty Images
גופותיהם של שני חללים חטופים נמסרו לישראל

אורן שלום

המסירה התבצעה לאחר שחמאס הודיע מוקדם יותר כי איתר היום שתי גופות נוספות; הן יועברו למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, 7 במאי 2025
דיווח: מצרים עשויה להוביל את הכוח הבין-לאומי ברצועה

אורן שלום

לפי דיווח בגרדיאן הבריטי, במועצת הביטחון של האו"ם מקודמת הצעה להעניק מנדט רשמי וסמכויות נרחבות לכוח שיפעל ברצועה. בדיווח נטען כי טורקיה, אינדונזיה ואזרבייג'ן צפויות להיות בין המדינות המרכזיות שיתרמו חיילים, לצד מצרים

הריסות ברצועת עזה, 16 באוקטובר 2025
דיווח: כוח מטעם קטאר כבר החל בעבודות שיקום ראשוניות ברצועת עזה

יוני בן מנחם

האתר הקטארי אלח'ליג' אונליין דיווח כי הכוח החל בהסרת הריסות ובפתיחת צירים מרכזיים בעיר עזה

שתפו: