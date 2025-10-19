לפי דיווחים לא מאומתים, חיל האוויר תקף לאחר שחמאס הפר את הפסקת האש ותקף את כוחות צה"ל
צוות מגזין אפוק | 19 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
דיווחים ברצועת עזה: חיל האוויר תקף ברפיח
ערוצי טלגרם ברצועת עזה מדווחים כי חיל האוויר ביצע תקיפות באזור רפיח על מספר יעדים. לא נמסרו פרטים על היעדים שהותקפו או על נפגעים.
לפי דיווחים ערביים בלתי רשמיים, התקיפות הללו הגיעו בתגובה לתקרית באזור רפיח שכללה ניסיון לפגוע בכוח צה"ל. לא ניתן לאמת בשלב זה את פרטי התקרית.
בהודעה שפרסם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, על רקע הדיווחים מהרצועה, נכתב: "אני קורא לראש הממשלה להורות לצה"ל על חידוש מלא של הלחימה ברצועה במלוא העוצמה. דמיונות השווא שחמאס יהפוך את עורו, או שאפילו יעמוד בהסכם שעליו הוא חתם, מתבררים כצפוי כמסוכנים לביטחוננו. את ארגון הטרור הנאצי יש להשמיד עד תום - ויפה שעה אחת קודם".
