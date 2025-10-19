דיווחים ברצועת עזה: חיל האוויר תקף ברפיח

ערוצי טלגרם ברצועת עזה מדווחים כי חיל האוויר ביצע תקיפות באזור רפיח על מספר יעדים. לא נמסרו פרטים על היעדים שהותקפו או על נפגעים.

לפי דיווחים ערביים בלתי רשמיים, התקיפות הללו הגיעו בתגובה לתקרית באזור רפיח שכללה ניסיון לפגוע בכוח צה"ל. לא ניתן לאמת בשלב זה את פרטי התקרית.