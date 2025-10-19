כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לאחר ארבע שנים מחוץ לתנועה, השר לשעבר שב לוועדה המרכזית של פת"ח. גורמים בתנועה רואים בצעד ניסיון לחזק את הלגיטימיות של ההנהגה ולהכין את הקרקע לרפורמות ולחזרה לעזה

יוני בן מנחם | 19 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

מחמוד עבאס השיב לשורות פת"ח את נאצר אלקידווה – אחיינו של ערפאת

יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, החליט ב-6 באוקטובר להשיב לשורות תנועת פת"ח את נאצר אלקידווה, אחיינו של יאסר ערפאת ושר החוץ הפלסטיני לשעבר, ולחדש את חברותו בוועדה המרכזית של התנועה. ההחלטה התקבלה בישיבת הוועדה המרכזית שנערכה ברמאללה.

לפני קבלת ההחלטה, שלח אלקידווה מכתב לעבאס ובו ביקש לשוב לתנועה, תוך הישענות על דבריו של עבאס בנאומו בליגה הערבית. חזרתו לתנועה הוצגה כהיענות לבקשתו זו. יחד עמו הוחזרו לשורות פת"ח עוד שני חברים לשעבר, ששמותיהם לא פורסמו.

שר החוץ הפלסטיני לשעבר, נאצר אל-קידווה, 24 בספטמבר 2022

שר החוץ הפלסטיני לשעבר, נאצר אל-קידווה, 24 בספטמבר 2022 | צילום: MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מחבלי חמאס בעזה, 15 באוקטובר 2025
ארה"ב למתווכות: "קיימים דיווחים מהימנים לפיהם חמאס מתכוון להפר את הפסקת האש ולתקוף תושבים בעזה"

דורון פסקין

בהודעה שפרסמה מחלקת המדינה האמריקנית נמסר כי "אם חמאס ימשיך בביצוע מתקפה זו, יינקטו צעדים להגנה על תושבי עזה ולשמירה על שלמות הפסקת האש"; חמאס הגיב: "טענות שקריות"

רונן אנגל ז"ל
זוהתה גופתו של החלל החטוף רונן אנגל ז"ל

אורן שלום

אנגל ז"ל נרצח ב-7 באוקטובר לאחר שיצא להגן על משפחתו. שמו של החלל החטוף הנוסף טרם הותר לפרסום

רכבי הצלב האדום ברצועת עזה | צילום DOAA ALBAZ/Middle East Images/AFP via Getty Images
גופותיהם של שני חללים חטופים נמסרו לישראל

אורן שלום

המסירה התבצעה לאחר שחמאס הודיע מוקדם יותר כי איתר היום שתי גופות נוספות; הן יועברו למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, 7 במאי 2025
דיווח: מצרים עשויה להוביל את הכוח הבין-לאומי ברצועה

אורן שלום

לפי דיווח בגרדיאן הבריטי, במועצת הביטחון של האו"ם מקודמת הצעה להעניק מנדט רשמי וסמכויות נרחבות לכוח שיפעל ברצועה. בדיווח נטען כי טורקיה, אינדונזיה ואזרבייג'ן צפויות להיות בין המדינות המרכזיות שיתרמו חיילים, לצד מצרים

הריסות ברצועת עזה, 16 באוקטובר 2025
דיווח: כוח מטעם קטאר כבר החל בעבודות שיקום ראשוניות ברצועת עזה

יוני בן מנחם

האתר הקטארי אלח'ליג' אונליין דיווח כי הכוח החל בהסרת הריסות ובפתיחת צירים מרכזיים בעיר עזה

אליהו מרגלית ז''ל
גופתו של החלל אליהו מרגלית ז"ל הושבה לישראל וזוהתה על ידי המכון לרפואה משפטית

צוות מגזין אפוק

מרגלית ז"ל נרצח ונחטף ב-7 באוקטובר מאורוות סוסים בקיבוץ ניר עוז

שתפו: