לאחר ארבע שנים מחוץ לתנועה, השר לשעבר שב לוועדה המרכזית של פת"ח. גורמים בתנועה רואים בצעד ניסיון לחזק את הלגיטימיות של ההנהגה ולהכין את הקרקע לרפורמות ולחזרה לעזה
יוני בן מנחם | 19 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
מחמוד עבאס השיב לשורות פת"ח את נאצר אלקידווה – אחיינו של ערפאת
יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, החליט ב-6 באוקטובר להשיב לשורות תנועת פת"ח את נאצר אלקידווה, אחיינו של יאסר ערפאת ושר החוץ הפלסטיני לשעבר, ולחדש את חברותו בוועדה המרכזית של התנועה. ההחלטה התקבלה בישיבת הוועדה המרכזית שנערכה ברמאללה.
לפני קבלת ההחלטה, שלח אלקידווה מכתב לעבאס ובו ביקש לשוב לתנועה, תוך הישענות על דבריו של עבאס בנאומו בליגה הערבית. חזרתו לתנועה הוצגה כהיענות לבקשתו זו. יחד עמו הוחזרו לשורות פת"ח עוד שני חברים לשעבר, ששמותיהם לא פורסמו.
