ארה"ב למתווכות: "קיימים דיווחים מהימנים לפיהם חמאס מתכוון להפר את הפסקת האש ולתקוף תושבים בעזה"

מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה הלילה כי היא "עדכנה את המדינות הערבות להסכם השלום בעזה על דיווחים מהימנים לפיהם חמאס מתכנן להפר בקרוב את הפסקת האש ולתקוף תושבים בעזה".

בהודעה נמסר כי "המתקפה המתוכננת נגד אזרחים פלסטינים תהווה הפרה חמורה וישירה של תנאי ההסכם ותערער את ההתקדמות המשמעותית שהושגה באמצעות מאמצי התיווך".