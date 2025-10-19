אנגל ז"ל נרצח ב-7 באוקטובר לאחר שיצא להגן על משפחתו. שמו של החלל החטוף הנוסף טרם הותר לפרסום
זוהתה גופתו של החלל החטוף רונן אנגל ז"ל
צה"ל הודיע הבוקר למשפחתו של החלל החטוף רונן טומי אנגל ז״ל כי יקירם הושב לקבורה. זאת לאחר שזוהה במכון לרפואה משפטית.
אמש הוחזרו לישראל ארונותיהם של שני חללים, ואנגל ז"ל הוא כאמור אחד מהם. שמו של החלל השני טרם הותר לפרסום.
מצה"ל נמסר כי אנגל, בן 54 במותו, ז"ל נרצח על ידי מחבלי חמאס ב-7 באוקטובר 2023, לאחר שיצא להגן על משפחתו, וגופתו נחטפה לרצועת עזה.
