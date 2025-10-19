זוהתה גופתו של החלל החטוף רונן אנגל ז"ל

צה"ל הודיע הבוקר למשפחתו של החלל החטוף רונן טומי אנגל ז״ל כי יקירם הושב לקבורה. זאת לאחר שזוהה במכון לרפואה משפטית.

אמש הוחזרו לישראל ארונותיהם של שני חללים, ואנגל ז"ל הוא כאמור אחד מהם. שמו של החלל השני טרם הותר לפרסום.