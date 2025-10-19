כניסה
המסירה התבצעה לאחר שחמאס הודיע מוקדם יותר כי איתר היום שתי גופות נוספות; הן יועברו למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

אורן שלום | 19 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

גופותיהם של שני חללים חטופים נמסרו לישראל

משרד ראש הממשלה הודיע כי ישראל קיבלה לידיה, באמצעות הצלב האדום, שני ארונות של חטופים חללים שנמסרו לכוח צה"ל ושב"כ בתוך שטח הרצועה. משם יועברו לישראל, שם יתקבלו במעמד צבאי עם הרב הצבאי הראשי.

לאחר מכן יועברו אל המרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות. בתום הליך הזיהוי תימסר הודעה רשמית למשפחות. עוד נמסר כי "כל משפחות החטופים עודכנו בדבר ובשעה קשה זו ליבנו עמן. המאמץ להשבת חטופינו נמשך ברציפות ולא יפסק עד השבתו של החטוף האחרון".

מסירת החללים התבצעה לאחר שמוקדם יותר הערב הודיעה הזרוע הצבאית של חמאס כי תמסור שתי גופות של חטופים ישראלים לאחר שהן אותרו היום ברצועת עזה.

רכבי הצלב האדום ברצועת עזה | צילום DOAA ALBAZ/Middle East Images/AFP via Getty Images

נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, 7 במאי 2025
דיווח: מצרים עשויה להוביל את הכוח הבין-לאומי ברצועה

אורן שלום

לפי דיווח בגרדיאן הבריטי, במועצת הביטחון של האו"ם מקודמת הצעה להעניק מנדט רשמי וסמכויות נרחבות לכוח שיפעל ברצועה. בדיווח נטען כי טורקיה, אינדונזיה ואזרבייג'ן צפויות להיות בין המדינות המרכזיות שיתרמו חיילים, לצד מצרים

הריסות ברצועת עזה, 16 באוקטובר 2025
דיווח: כוח מטעם קטאר כבר החל בעבודות שיקום ראשוניות ברצועת עזה

יוני בן מנחם

האתר הקטארי אלח'ליג' אונליין דיווח כי הכוח החל בהסרת הריסות ובפתיחת צירים מרכזיים בעיר עזה

אליהו מרגלית ז''ל
גופתו של החלל אליהו מרגלית ז"ל הושבה לישראל וזוהתה על ידי המכון לרפואה משפטית

צוות מגזין אפוק

מרגלית ז"ל נרצח ונחטף ב-7 באוקטובר מאורוות סוסים בקיבוץ ניר עוז

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ בריאד, ערב הסעודית, 13 במאי 2025
דיווח: ארה"ב וסעודיה מתקרבות להסכם הגנה חדש

דורון פסקין

עיתון "פייננשל טיימס" הבריטי דיווח כי וושינגטון וריאד מנהלות מגעים מתקדמים לקראת הסכם שיקבע כי תקיפה על סעודיה תיחשב איום על ביטחון ארה"ב. בדיווח נטען כי טראמפ עשוי להכריז על ההסכם במהלך ביקורו של בן סלמאן בבית הלבן בחודש הבא

ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ בשדה התעופה בן גוריון, 13 באוקטובר 2025
טראמפ מגבה את ישראל – אך דורש להימנע מחידוש הלחימה בשלב זה

יוני בן מנחם

ראש הממשלה ונשיא ארה"ב שוחחו אמש בנוגע לעיכוב המכוון של חמאס בהחזרת החללים החטופים. גורמים בכירים בישראל מזהירים מפני הקושי ביישום שאר שלבי ההסכם – בין היתר לאור הקשיים שמערימה חמאס כבר עכשיו

בתמונה: כוחות צבא לבנון בדרום המדינה
צבא ארה"ב: צבא לבנון פינה בשנה האחרונה כ-10,000 רקטות וכ-400 טילים מדרום לבנון

אורן שלום

מפקד פיקוד המרכז האמריקני: "השותפים הלבנונים שלנו ממשיכים להוביל את הדרך להבטחת פירוק חיזבאללה מנשקו"

