גופותיהם של שני חללים חטופים נמסרו לישראל

משרד ראש הממשלה הודיע כי ישראל קיבלה לידיה, באמצעות הצלב האדום, שני ארונות של חטופים חללים שנמסרו לכוח צה"ל ושב"כ בתוך שטח הרצועה. משם יועברו לישראל, שם יתקבלו במעמד צבאי עם הרב הצבאי הראשי.

לאחר מכן יועברו אל המרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות. בתום הליך הזיהוי תימסר הודעה רשמית למשפחות. עוד נמסר כי "כל משפחות החטופים עודכנו בדבר ובשעה קשה זו ליבנו עמן. המאמץ להשבת חטופינו נמשך ברציפות ולא יפסק עד השבתו של החטוף האחרון".