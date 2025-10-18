דיווח: מצרים עשויה להוביל את הכוח הבין-לאומי ברצועה

עיתון הגרדיאן הבריטי דיווח היום כי במועצת הביטחון של האו"ם מקודמת הצעה, הנתמכת על ידי ארה"ב ומדינות אירופה, להעניק סמכויות נרחבות לכוח ייצוב בין-לאומי מתוכנן, שיפעל בתוך רצועת עזה. לפי הדיווח, הנשען על מקורות דיפלומטיים מערביים, ההערכה הרווחת היא שמצרים תעמוד בראש הכוח.

עוד דווח כי טורקיה, אינדונזיה ואזרבייג'ן צפויות להיות בין המדינות המרכזיות שיתרמו חיילים, לצד מצרים שטרם הכריעה אם היא מעוניינת שהכוח יהיה בפיקוח מלא של האו"ם.