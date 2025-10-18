כניסה
לפי דיווח בגרדיאן הבריטי, במועצת הביטחון של האו"ם מקודמת הצעה להעניק מנדט רשמי וסמכויות נרחבות לכוח שיפעל ברצועה. בדיווח נטען כי טורקיה, אינדונזיה ואזרבייג'ן צפויות להיות בין המדינות המרכזיות שיתרמו חיילים, לצד מצרים

אורן שלום | 18 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

דיווח: מצרים עשויה להוביל את הכוח הבין-לאומי ברצועה

עיתון הגרדיאן הבריטי דיווח היום כי במועצת הביטחון של האו"ם מקודמת הצעה, הנתמכת על ידי ארה"ב ומדינות אירופה, להעניק סמכויות נרחבות לכוח ייצוב בין-לאומי מתוכנן, שיפעל בתוך רצועת עזה. לפי הדיווח, הנשען על מקורות דיפלומטיים מערביים, ההערכה הרווחת היא שמצרים תעמוד בראש הכוח.

עוד דווח כי טורקיה, אינדונזיה ואזרבייג'ן צפויות להיות בין המדינות המרכזיות שיתרמו חיילים, לצד מצרים שטרם הכריעה אם היא מעוניינת שהכוח יהיה בפיקוח מלא של האו"ם.

בדיווח נטען כי ארה"ב דוחפת לכך שלכוח יוענק מנדט רשמי של האו"ם, והוא יפעל בסמכויות הדומות לאלו שניתנו לכוחות הבין-לאומיים שפעלו בהאיטי נגד כנופיות חמושות.

נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, 7 במאי 2025

נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, 7 במאי 2025 | צילום: DIMITRIS KAPANTAIS/SOOC/AFP via Getty Images

הריסות ברצועת עזה, 16 באוקטובר 2025
דיווח: כוח מטעם קטאר כבר החל בעבודות שיקום ראשוניות ברצועת עזה

יוני בן מנחם

האתר הקטארי אלח'ליג' אונליין דיווח כי הכוח החל בהסרת הריסות ובפתיחת צירים מרכזיים בעיר עזה

אליהו מרגלית ז''ל
גופתו של החלל אליהו מרגלית ז"ל הושבה לישראל וזוהתה על ידי המכון לרפואה משפטית

צוות מגזין אפוק

מרגלית ז"ל נרצח ונחטף ב-7 באוקטובר מאורוות סוסים בקיבוץ ניר עוז

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ בריאד, ערב הסעודית, 13 במאי 2025
דיווח: ארה"ב וסעודיה מתקרבות להסכם הגנה חדש

דורון פסקין

עיתון "פייננשל טיימס" הבריטי דיווח כי וושינגטון וריאד מנהלות מגעים מתקדמים לקראת הסכם שיקבע כי תקיפה על סעודיה תיחשב איום על ביטחון ארה"ב. בדיווח נטען כי טראמפ עשוי להכריז על ההסכם במהלך ביקורו של בן סלמאן בבית הלבן בחודש הבא

ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ בשדה התעופה בן גוריון, 13 באוקטובר 2025
טראמפ מגבה את ישראל – אך דורש להימנע מחידוש הלחימה בשלב זה

יוני בן מנחם

ראש הממשלה ונשיא ארה"ב שוחחו אמש בנוגע לעיכוב המכוון של חמאס בהחזרת החללים החטופים. גורמים בכירים בישראל מזהירים מפני הקושי ביישום שאר שלבי ההסכם – בין היתר לאור הקשיים שמערימה חמאס כבר עכשיו

בתמונה: כוחות צבא לבנון בדרום המדינה
צבא ארה"ב: צבא לבנון פינה בשנה האחרונה כ-10,000 רקטות וכ-400 טילים מדרום לבנון

אורן שלום

מפקד פיקוד המרכז האמריקני: "השותפים הלבנונים שלנו ממשיכים להוביל את הדרך להבטחת פירוק חיזבאללה מנשקו"

אילוסטרציה שפרסם דובר צה"ל
צה"ל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה ושל ארגון "ירוק ללא גבולות" בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

ארגון ירוק ללא גבולות שנחשף כבר בשנת 2018, הוא ארגון שפעל בכסות אזרחית להסוואת נוכחותו של חיזבאללה במרחב הגדר עם ישראל

