דיווח: כוח מטעם קטאר כבר החל בעבודות שיקום ראשוניות ברצועת עזה

עיתון "פייננשל טיימס" הבריטי דיווח כי וושינגטון וריאד מנהלות מגעים מתקדמים לקראת הסכם שיקבע כי תקיפה על סעודיה תיחשב איום על ביטחון ארה"ב. בדיווח נטען כי טראמפ עשוי להכריז על ההסכם במהלך ביקורו של בן סלמאן בבית הלבן בחודש הבא