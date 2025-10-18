כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

האתר הקטארי אלח'ליג' אונליין דיווח כי הכוח החל בהסרת הריסות ובפתיחת צירים מרכזיים בעיר עזה

יוני בן מנחם | 18 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

דיווח: כוח מטעם קטאר כבר החל בעבודות שיקום ראשוניות ברצועת עזה

האתר הקטארי "אלח'ליג' און ליין" דיווח הבוקר על חלק מהפעולות והתוכניות לשיקום רצועת עזה בעקבות ממדי ההרס הכבדים.

לפי הדיווח, קטאר הייתה המדינה הראשונה שכבר פעלה בשטח, באמצעות הוועדה הקטארית לשיקום הרצועה, שהחלה בהסרת הריסות ובפתיחת צירים מרכזיים בעיר עזה.

ראש עיריית עזה, יחיא א-סראג', מסר לאתר כי העבודות מתמקדות בשיקום תשתיות מים וביוב שנהרסו, ובפינוי כמויות האשפה האדירות שהצטברו ברחובות.

הריסות ברצועת עזה, 16 באוקטובר 2025

הריסות ברצועת עזה, 16 באוקטובר 2025 | צילום: ABDOLRAHMAN RASHAD/Middle East Images/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
אליהו מרגלית ז''ל
גופתו של החלל אליהו מרגלית ז"ל הושבה לישראל וזוהתה על ידי המכון לרפואה משפטית

צוות מגזין אפוק

מרגלית ז"ל נרצח ונחטף ב-7 באוקטובר מאורוות סוסים בקיבוץ ניר עוז

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ בריאד, ערב הסעודית, 13 במאי 2025
דיווח: ארה"ב וסעודיה מתקרבות להסכם הגנה חדש

דורון פסקין

עיתון "פייננשל טיימס" הבריטי דיווח כי וושינגטון וריאד מנהלות מגעים מתקדמים לקראת הסכם שיקבע כי תקיפה על סעודיה תיחשב איום על ביטחון ארה"ב. בדיווח נטען כי טראמפ עשוי להכריז על ההסכם במהלך ביקורו של בן סלמאן בבית הלבן בחודש הבא

ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ בשדה התעופה בן גוריון, 13 באוקטובר 2025
טראמפ מגבה את ישראל – אך דורש להימנע מחידוש הלחימה בשלב זה

יוני בן מנחם

ראש הממשלה ונשיא ארה"ב שוחחו אמש בנוגע לעיכוב המכוון של חמאס בהחזרת החללים החטופים. גורמים בכירים בישראל מזהירים מפני הקושי ביישום שאר שלבי ההסכם – בין היתר לאור הקשיים שמערימה חמאס כבר עכשיו

בתמונה: כוחות צבא לבנון בדרום המדינה
צבא ארה"ב: צבא לבנון פינה בשנה האחרונה כ-10,000 רקטות וכ-400 טילים מדרום לבנון

אורן שלום

מפקד פיקוד המרכז האמריקני: "השותפים הלבנונים שלנו ממשיכים להוביל את הדרך להבטחת פירוק חיזבאללה מנשקו"

אילוסטרציה שפרסם דובר צה"ל
צה"ל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה ושל ארגון "ירוק ללא גבולות" בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

ארגון ירוק ללא גבולות שנחשף כבר בשנת 2018, הוא ארגון שפעל בכסות אזרחית להסוואת נוכחותו של חיזבאללה במרחב הגדר עם ישראל

חבר הפרלמנט העצמאי בלבנון, אלאן עון, בפגישתו היום בביירות עם נשיא לבנון, ג'וזף עון
נשיאות לבנון פרסמה את דבריו של חבר פרלמנט שהצהיר: "הגיע הזמן לשים קץ לסכסוך עם ישראל"

דורון פסקין

אלאן עון, אחיינו של הנשיא לשעבר מישל עון, נפגש עם נשיא לבנון וקרא לאחר מכן להגבלת הנשק בידי המדינה בלבד ולפתיחת משא ומתן עם ישראל, לאחר שמוקדם יותר השבוע השמיע הנשיא עון אמירות דומות

שתפו: