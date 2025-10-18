האתר הקטארי אלח'ליג' אונליין דיווח כי הכוח החל בהסרת הריסות ובפתיחת צירים מרכזיים בעיר עזה
יוני בן מנחם | 18 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
דיווח: כוח מטעם קטאר כבר החל בעבודות שיקום ראשוניות ברצועת עזה
האתר הקטארי "אלח'ליג' און ליין" דיווח הבוקר על חלק מהפעולות והתוכניות לשיקום רצועת עזה בעקבות ממדי ההרס הכבדים.
לפי הדיווח, קטאר הייתה המדינה הראשונה שכבר פעלה בשטח, באמצעות הוועדה הקטארית לשיקום הרצועה, שהחלה בהסרת הריסות ובפתיחת צירים מרכזיים בעיר עזה.
ראש עיריית עזה, יחיא א-סראג', מסר לאתר כי העבודות מתמקדות בשיקום תשתיות מים וביוב שנהרסו, ובפינוי כמויות האשפה האדירות שהצטברו ברחובות.
