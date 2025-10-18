כניסה
מרגלית ז"ל נרצח ונחטף ב-7 באוקטובר מאורוות סוסים בקיבוץ ניר עוז

צוות מגזין אפוק | 18 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

גופתו של החלל אליהו מרגלית ז"ל הושבה לישראל וזוהתה על ידי המכון לרפואה משפטית

דובר צה״ל הודיע כי לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, נציגי צה"ל הודיעו למשפחת החטוף אליהו מרגלית (צ׳רצ׳יל) כי יקירם הושב לקבורה. גופתו הושבה הלילה לישראל.

בהודעה צוין כי על פי המידע והמודיעין הקיים, מרגלית ז"ל נרצח על ידי חמאס ב-7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה לרצועת עזה. הוא היה בן 75 במותו. הוא נחטף מאורוות הסוסים בקיבוץ ניר עוז, וב-1 בדצמבר 2023 נקבע מותו. הוא הותיר אחריו אישה, שלושה ילדים ונכדים. בתו, נילי מרגלית, נחטפה גם היא והושבה בעסקה בנובמבר 2023.

אליהו מרגלית ז''ל

אליהו מרגלית ז''ל

