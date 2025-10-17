דיווח: ארה"ב וסעודיה מתקרבות להסכם הגנה חדש

עיתון "פיננשל טיימס" הבריטי דיווח היום כי סעודיה וארה"ב מקיימות בימים אלה מגעים מתקדמים לקראת הסכם הגנה חדש, שיושתת על עיקרון דומה לצו הנשיאותי שחתם לאחרונה, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בנוגע לקטאר.

לפי הדיווח, מטרת ההסכם היא לקבוע כי תקיפה על סעודיה תיחשב איום על שלום וביטחון ארה"ב, ולבסס מסגרת לשיתוף פעולה צבאי ומודיעיני מעמיק יותר מהקיים כיום.