עיתון "פייננשל טיימס" הבריטי דיווח כי וושינגטון וריאד מנהלות מגעים מתקדמים לקראת הסכם שיקבע כי תקיפה על סעודיה תיחשב איום על ביטחון ארה"ב. בדיווח נטען כי טראמפ עשוי להכריז על ההסכם במהלך ביקורו של בן סלמאן בבית הלבן בחודש הבא

דורון פסקין | 17 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

דיווח: ארה"ב וסעודיה מתקרבות להסכם הגנה חדש

עיתון "פיננשל טיימס" הבריטי דיווח היום כי סעודיה וארה"ב מקיימות בימים אלה מגעים מתקדמים לקראת הסכם הגנה חדש, שיושתת על עיקרון דומה לצו הנשיאותי שחתם לאחרונה, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בנוגע לקטאר.

לפי הדיווח, מטרת ההסכם היא לקבוע כי תקיפה על סעודיה תיחשב איום על שלום וביטחון ארה"ב, ולבסס מסגרת לשיתוף פעולה צבאי ומודיעיני מעמיק יותר מהקיים כיום.

גורם בכיר בוושינגטון מסר לעיתון כי הצדדים דנים באפשרות להכריז על ההסכם במהלך ביקורו הקרוב של יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, בבית הלבן בחודש הבא, אך ציין כי הפרטים טרם סוכמו. מחלקת המדינה האמריקנית מסרה לעיתון כי שיתוף הפעולה הביטחוני עם הממלכה מהווה "אבן יסוד באסטרטגיה האזורית", אך לא מסרה פרטים נוספים על ההסכם המתגבש.

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ בריאד, ערב הסעודית, 13 במאי 2025

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ בריאד, ערב הסעודית, 13 במאי 2025 | צילום: Win McNamee/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ בשדה התעופה בן גוריון, 13 באוקטובר 2025
טראמפ מגבה את ישראל – אך דורש להימנע מחידוש הלחימה בשלב זה

יוני בן מנחם

ראש הממשלה ונשיא ארה"ב שוחחו אמש בנוגע לעיכוב המכוון של חמאס בהחזרת החללים החטופים. גורמים בכירים בישראל מזהירים מפני הקושי ביישום שאר שלבי ההסכם – בין היתר לאור הקשיים שמערימה חמאס כבר עכשיו

בתמונה: כוחות צבא לבנון בדרום המדינה
צבא ארה"ב: צבא לבנון פינה בשנה האחרונה כ-10,000 רקטות וכ-400 טילים מדרום לבנון

אורן שלום

מפקד פיקוד המרכז האמריקני: "השותפים הלבנונים שלנו ממשיכים להוביל את הדרך להבטחת פירוק חיזבאללה מנשקו"

אילוסטרציה שפרסם דובר צה"ל
צה"ל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה ושל ארגון "ירוק ללא גבולות" בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

ארגון ירוק ללא גבולות שנחשף כבר בשנת 2018, הוא ארגון שפעל בכסות אזרחית להסוואת נוכחותו של חיזבאללה במרחב הגדר עם ישראל

חבר הפרלמנט העצמאי בלבנון, אלאן עון, בפגישתו היום בביירות עם נשיא לבנון, ג'וזף עון
נשיאות לבנון פרסמה את דבריו של חבר פרלמנט שהצהיר: "הגיע הזמן לשים קץ לסכסוך עם ישראל"

דורון פסקין

אלאן עון, אחיינו של הנשיא לשעבר מישל עון, נפגש עם נשיא לבנון וקרא לאחר מכן להגבלת הנשק בידי המדינה בלבד ולפתיחת משא ומתן עם ישראל, לאחר שמוקדם יותר השבוע השמיע הנשיא עון אמירות דומות

נשיא אוניברסיטת שאהיד בהשתי בטהראן, ד"ר סייד מחמוד רזא אגאמירי
מדען גרעין איראני: "ברגע שבנית משהו פעם אחת – הבנייה השנייה היא כבר העתקה"

דורון פסקין

ד"ר סייד מחמוד רזא אגאמירי, נשיא אוניברסיטת שאהיד בהשתי בטהראן, סיפר בריאיון על מלחמת 12 הימים עם ישראל ועל מצב הגרעין האיראני: "המתקן התת-קרקעי בפורדו אינו יכול להיפגע פגיעה משמעותית"

רמטכ"ל החות'ים החדש, גנרל יוסף חסן אסמאעיל אל-מדאני
לאחר האישור על חיסולו של הרמטכ"ל החות'י – ארגון הטרור הודיע על מינוי רמטכ"ל חדש

דורון פסקין

גנרל יוסף חסן אסמאעיל אל-מדאני יחליף את גנרל מוחמד עבד אל-כרים אל-ע'מארי שחוסל. הוא נמצא כיום ברשימות הסנקציות של ארה"ב ושל האו"ם

