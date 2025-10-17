עיתון "פייננשל טיימס" הבריטי דיווח כי וושינגטון וריאד מנהלות מגעים מתקדמים לקראת הסכם שיקבע כי תקיפה על סעודיה תיחשב איום על ביטחון ארה"ב. בדיווח נטען כי טראמפ עשוי להכריז על ההסכם במהלך ביקורו של בן סלמאן בבית הלבן בחודש הבא
דורון פסקין | 17 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
דיווח: ארה"ב וסעודיה מתקרבות להסכם הגנה חדש
עיתון "פיננשל טיימס" הבריטי דיווח היום כי סעודיה וארה"ב מקיימות בימים אלה מגעים מתקדמים לקראת הסכם הגנה חדש, שיושתת על עיקרון דומה לצו הנשיאותי שחתם לאחרונה, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בנוגע לקטאר.
לפי הדיווח, מטרת ההסכם היא לקבוע כי תקיפה על סעודיה תיחשב איום על שלום וביטחון ארה"ב, ולבסס מסגרת לשיתוף פעולה צבאי ומודיעיני מעמיק יותר מהקיים כיום.
גורם בכיר בוושינגטון מסר לעיתון כי הצדדים דנים באפשרות להכריז על ההסכם במהלך ביקורו הקרוב של יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, בבית הלבן בחודש הבא, אך ציין כי הפרטים טרם סוכמו. מחלקת המדינה האמריקנית מסרה לעיתון כי שיתוף הפעולה הביטחוני עם הממלכה מהווה "אבן יסוד באסטרטגיה האזורית", אך לא מסרה פרטים נוספים על ההסכם המתגבש.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו