ראש הממשלה ונשיא ארה"ב שוחחו אמש בנוגע לעיכוב המכוון של חמאס בהחזרת החללים החטופים. גורמים בכירים בישראל מזהירים מפני הקושי ביישום שאר שלבי ההסכם – בין היתר לאור הקשיים שמערימה חמאס כבר עכשיו

יוני בן מנחם | 17 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ מגבה את ישראל – אך דורש להימנע מחידוש הלחימה בשלב זה

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח אמש בטלפון עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בנוגע לקצב החזרת החטופים החללים, ועדכן אותו על הצעדים אותם שוקלת ישראל בתגובה לסחבת המכוונת של חמאס. גורמים מדיניים בכירים בירושלים מסרו כי טראמפ הביע תמיכה במהלכים הישראליים, אך עם זאת הוא הדגיש כי בשלב זה אין לחזור ללחימה ברצועת בעזה, ויש למצות אמצעי לחץ חלופיים.

בתוך כך, גורמים ביטחוניים בכירים מביעים ספק בנוגע ליכולת יישום תוכנית השלום של טראמפ – לאור הקשיים שמציב חמאס בשחרור החללים החטופים. לדבריהם, ביצוע השלב הראשון – הפסקת אש הכוללת את שחרור כל החטופים החיים והחזרת חלק מהחללים, שיפר משמעותית את מצבה המדיני של ישראל והעביר את הכדור למגרש של חמאס. ישראל זוכה לגיבוי מלא מממשל טראמפ ומתואמת איתו לגבי הצעדים הבאים במידה שחמאס יסרב לקיים את ההסכמות.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, אמר השבוע כי הנחה את צה"ל להכין תוכנית מקיפה להכרעת חמאס במקרה של חידוש הלחימה, וציין כי לפי התוכנית האמריקנית, חמאס חייב להחזיר את כל החטופים והחללים ולהתפרק מנשקו.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ בשדה התעופה בן גוריון, 13 באוקטובר 2025

ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ בשדה התעופה בן גוריון, 13 באוקטובר 2025 | צילום: Chip Somodevilla/Getty Images

