מפקד פיקוד המרכז האמריקני: "השותפים הלבנונים שלנו ממשיכים להוביל את הדרך להבטחת פירוק חיזבאללה מנשקו"
צבא ארה"ב: צבא לבנון פינה בשנה האחרונה כ-10,000 רקטות וכ-400 טילים מדרום לבנון
פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) הודיע אתמול כי ב-15 באוקטובר התקיימה בנאקורה שבלבנון פגישה של המנגנון המשותף של ארה"ב, צרפת, יוניפי"ל וצבא לבנון, שהוקם לצורך פיקוח, אימות וסיוע באכיפת ההתחייבויות שהושגו בין ישראל ללבנון, ובהן גם התחייבות לפירוק חיזבאללה מנשקו.
בהודעה נמסר כי במהלך הפגישה, שבה השתתפו מפקדים מהצבא האמריקני, הצרפתי, הלבנוני ומכוח יוניפי"ל של האו"ם, תואמו סדרי העדיפויות לשימור הפסקת האש בדרום לבנון ולקידום תהליך הפירוז.
עוד נמסר כי במהלך השנה האחרונה פינה הצבא הלבנוני כמעט 10,000 רקטות, כ-400 טילים, ולמעלה מ-205,000 פריטי תחמושת שלא התפוצצו בדרום לבנון – כחלק ממבצעי פירוק החימוש שמבצע הצבא בשיתוף עם יוניפי"ל.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו