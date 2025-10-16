כניסה
ארגון ירוק ללא גבולות שנחשף כבר בשנת 2018, הוא ארגון שפעל בכסות אזרחית להסוואת נוכחותו של חיזבאללה במרחב הגדר עם ישראל

צוות מגזין אפוק | 16 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

צה"ל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה ושל ארגון "ירוק ללא גבולות" בדרום לבנון

צה"ל עדכן כי מטוסי קרב תקפו הערב תשתיות טרור של חיזבאללה ששימשו את ארגון הטרור לניסיונות שיקום במרחב מזרעת סיני שבדרום לבנון.

בין המטרות שהותקפו: מחצבה בה ייצר חיזבאללה בטון אשר שימש לבנייה מחדש ושיקום של נכסים ותשתיות טרור שהותקפו והושמדו במהלך מלחמת "חרבות ברזל" ובדגש במהלך מבצע "חיצי הצפון".

בהודעת צה"ל צוין כי תשתית זו אפשרה את המשך פעילות חיזבאללה ואת שיקום פעילות הטרור תחת כיסוי אזרחי במרחב לבנון.

אילוסטרציה שפרסם דובר צה"ל

אילוסטרציה שפרסם דובר צה"ל

חבר הפרלמנט העצמאי בלבנון, אלאן עון, בפגישתו היום בביירות עם נשיא לבנון, ג'וזף עון
נשיאות לבנון פרסמה את דבריו של חבר פרלמנט שהצהיר: "הגיע הזמן לשים קץ לסכסוך עם ישראל"

דורון פסקין

אלאן עון, אחיינו של הנשיא לשעבר מישל עון, נפגש עם נשיא לבנון וקרא לאחר מכן להגבלת הנשק בידי המדינה בלבד ולפתיחת משא ומתן עם ישראל, לאחר שמוקדם יותר השבוע השמיע הנשיא עון אמירות דומות

נשיא אוניברסיטת שאהיד בהשתי בטהראן, ד"ר סייד מחמוד רזא אגאמירי
מדען גרעין איראני: "ברגע שבנית משהו פעם אחת – הבנייה השנייה היא כבר העתקה"

דורון פסקין

ד"ר סייד מחמוד רזא אגאמירי, נשיא אוניברסיטת שאהיד בהשתי בטהראן, סיפר בריאיון על מלחמת 12 הימים עם ישראל ועל מצב הגרעין האיראני: "המתקן התת-קרקעי בפורדו אינו יכול להיפגע פגיעה משמעותית"

רמטכ"ל החות'ים החדש, גנרל יוסף חסן אסמאעיל אל-מדאני
לאחר האישור על חיסולו של הרמטכ"ל החות'י – ארגון הטרור הודיע על מינוי רמטכ"ל חדש

דורון פסקין

גנרל יוסף חסן אסמאעיל אל-מדאני יחליף את גנרל מוחמד עבד אל-כרים אל-ע'מארי שחוסל. הוא נמצא כיום ברשימות הסנקציות של ארה"ב ושל האו"ם

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, בחדר הסגלגל של הבית הלבן בוושינגטון הבירה, 13 בפברואר 2025
טראמפ הצהיר שהודו תחדל לרכוש נפט מרוסיה; בניו דלהי נמנעו מלאשר זאת

דורון פסקין

נשיא ארה"ב טען אתמול כי ראש ממשלת הודו התחייב לנקוט בצעד תוך זמן קצר במטרה לצמצם את הכנסות הקרמלין. משרד החוץ ההודי: "האינטרסים של הצרכן ההודי בתרחיש אנרגיה תנודתי היו ונשארו בראש סדר העדיפויות שלנו"

רמטכ"ל הכוחות המזוינים של החות'ים, גנרל מוחמד עבד אל-כרים אל-ע'מארי
החות'ים אישרו: חוסל רמטכ"ל הארגון לאחר שהותקף על ידי ישראל באוגוסט

דורון פסקין

ישראל הודיעה באוגוסט האחרון כי ניסתה לחסל את אל-ע'מארי, אך אז טענו החות'ים כי הוא ניצל מהתקיפה. בהודעת החות'ים נטען: "סבבי העימות עם האויב לא הסתיימו. האויב הציוני יקבל את עונשו המרתיע על הפשעים שביצע"

נשיא סוריה אחמד א-שרע ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין בפגישתם בקרמלין, 15 באוקטובר 2025
פוטין וא-שרע נפגשו – מה עומד מאחורי הידוק היחסים?

דורון פסקין

סוריה רוצה להיעזר ברוסיה לשיקום הצבא ולסיוע כלכלי; רוסיה רוצה לשמר את השליטה באזור. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי א-שרע העלה את אפשרות החזרתה של המשטרה הצבאית הרוסית לנקודות תצפית לאורך הגבול עם ישראל

