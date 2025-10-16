ארגון ירוק ללא גבולות שנחשף כבר בשנת 2018, הוא ארגון שפעל בכסות אזרחית להסוואת נוכחותו של חיזבאללה במרחב הגדר עם ישראל
צוות מגזין אפוק | 16 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
צה"ל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה ושל ארגון "ירוק ללא גבולות" בדרום לבנון
צה"ל עדכן כי מטוסי קרב תקפו הערב תשתיות טרור של חיזבאללה ששימשו את ארגון הטרור לניסיונות שיקום במרחב מזרעת סיני שבדרום לבנון.
בין המטרות שהותקפו: מחצבה בה ייצר חיזבאללה בטון אשר שימש לבנייה מחדש ושיקום של נכסים ותשתיות טרור שהותקפו והושמדו במהלך מלחמת "חרבות ברזל" ובדגש במהלך מבצע "חיצי הצפון".
בהודעת צה"ל צוין כי תשתית זו אפשרה את המשך פעילות חיזבאללה ואת שיקום פעילות הטרור תחת כיסוי אזרחי במרחב לבנון.
