נשיאות לבנון פרסמה את דבריו של חבר פרלמנט שהצהיר: "הגיע הזמן לשים קץ לסכסוך עם ישראל"

חבר הפרלמנט העצמאי בלבנון, אלאן עון, נפגש היום בארמון בעבדא בביירות עם נשיא לבנון, ג'וזף עון. בתום הפגישה הוא מסר הצהרה לתקשורת, שפורסמה גם בעמוד הרשמי של הנשיאות הלבנונית.

חבר הפרלמנט אמר כי "היום הסתיימה המלחמה בעזה, ואלה שהחלו בה גם סיימו אותה והגיעו להסכם. המצב הפלסטיני נכנס למסלול חדש, והגיע הזמן שגם לבנון תצעד בדרך שתשים קץ לסכסוך עם ישראל ותיכנס לשלב של יציבות פנימית ושגשוג".