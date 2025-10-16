אלאן עון, אחיינו של הנשיא לשעבר מישל עון, נפגש עם נשיא לבנון וקרא לאחר מכן להגבלת הנשק בידי המדינה בלבד ולפתיחת משא ומתן עם ישראל, לאחר שמוקדם יותר השבוע השמיע הנשיא עון אמירות דומות
דורון פסקין | 16 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
נשיאות לבנון פרסמה את דבריו של חבר פרלמנט שהצהיר: "הגיע הזמן לשים קץ לסכסוך עם ישראל"
חבר הפרלמנט העצמאי בלבנון, אלאן עון, נפגש היום בארמון בעבדא בביירות עם נשיא לבנון, ג'וזף עון. בתום הפגישה הוא מסר הצהרה לתקשורת, שפורסמה גם בעמוד הרשמי של הנשיאות הלבנונית.
חבר הפרלמנט אמר כי "היום הסתיימה המלחמה בעזה, ואלה שהחלו בה גם סיימו אותה והגיעו להסכם. המצב הפלסטיני נכנס למסלול חדש, והגיע הזמן שגם לבנון תצעד בדרך שתשים קץ לסכסוך עם ישראל ותיכנס לשלב של יציבות פנימית ושגשוג".
לדבריו, "יש לנו אמון מלא בנשיא, בראש הממשלה וביושב ראש הפרלמנט, ועלינו לעמוד לצידם כדי להוביל את לבנון לעידן חדש. סיום הסכסוך עם ישראל חייב להתבצע בתנאים ועם ערבויות כדי להגן על לבנון". לדבריו, לאחר ההתפתחויות האחרונות באזור, לנשיא עון יהיה נתיב ל"פעולות מואצות" בנושא.
