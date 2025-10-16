כניסה
ד"ר סייד מחמוד רזא אגאמירי, נשיא אוניברסיטת שאהיד בהשתי בטהראן, סיפר בריאיון על מלחמת 12 הימים עם ישראל ועל מצב הגרעין האיראני: "המתקן התת-קרקעי בפורדו אינו יכול להיפגע פגיעה משמעותית"

דורון פסקין | 16 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

מדען גרעין איראני: "ברגע שבנית משהו פעם אחת – הבנייה השנייה היא כבר העתקה"

ד"ר סייד מחמוד רזא אגאמירי, נשיא אוניברסיטת שאהיד בהשתי בטהראן ומדען גרעין בכיר וותיק, העניק אמש ראיון נדיר לטלוויזיה האיראנית, שבו שיתף בעדות אישית על ימיה הראשונים של "מלחמת 12 הימים" בין איראן לישראל, ועל מצבה של התשתית האיראנית הגרעינית.

לדבריו, ימים ספורים לפני פרוץ הלחימה הוא הוזהר מפני ניסיון חטיפה אפשרי. בליל פתיחת המערכה, עם הישמע הפיצוצים הראשונים, הגיע לביתו כוח אבטחה שהחרים את הטלפונים, ופינה אותו ואת בני משפחתו למתחם שמור שזהותו לא נחשפה. "לא ידעתי היכן אני במשך שבועות", סיפר אגאמירי, אך הדגיש כי גם בתקופה זו השתדל "לפחות שעה ביום" להגיע לקמפוס ולשמור על שגרת מחקר.

בראיון העלה אגאמירי שתי טענות מרכזיות:

נשיא אוניברסיטת שאהיד בהשתי בטהראן, ד"ר סייד מחמוד רזא אגאמירי

נשיא אוניברסיטת שאהיד בהשתי בטהראן ומדען הגרעין האיראני, ד"ר סייד מחמוד רזא אגאמירי | צילום מסך

