גנרל יוסף חסן אסמאעיל אל-מדאני יחליף את גנרל מוחמד עבד אל-כרים אל-ע'מארי שחוסל. הוא נמצא כיום ברשימות הסנקציות של ארה"ב ושל האו"ם
דורון פסקין | 16 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
לאחר האישור על חיסולו של הרמטכ"ל החות'י – ארגון הטרור הודיע על מינוי רמטכ"ל חדש
החות'ים הודיעו על מינויו של גנרל יוסף חסן אסמאעיל אל-מדאני לרמטכ"ל החדש שלהם.
אל-מדאני, בן 48, יליד מחוז חג'ה, נחשב מקורב למנהיג החות'ים. כנער החל בלימודי דת בעיר סעדה, מעוזם של החות'ים בצפון תימן, והצטרף לארגון הנוער שלהם.
בשנת 2004, כשהתבלט כבר אז כמנהיג צעיר בתנועה, הצליח להימלט מסעדה שהייתה נתונה אז במצור של צבא תימן, לאחר שהחות'ים הואשמו בניסיון למרוד נגד השלטון בצנעא.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו