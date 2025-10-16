טראמפ הצהיר שהודו תחדל לרכוש נפט מרוסיה; בניו דלהי נמנעו מלאשר זאת

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר הלילה במהלך תדרוך לעיתונאים בבית הלבן כי ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, הבטיח לו שארצו תחדל מלרכוש נפט מרוסיה בתוך פרק זמן קצר. לדבריו, הצעד נועד לצמצם את הכנסות הקרמלין ממגזר האנרגיה – כחלק מהמאמצים הבין-לאומיים להביא את מוסקבה לשולחן המשא ומתן לסיום המלחמה באוקראינה.

עם זאת, בתגובה רשמית ראשונה לדברים, ניו דלהי נמנעה מלאשר את ההצהרה כלשונה. דובר משרד החוץ ההודי, רנדהיר ג’ייסוואל, פרסם הודעה בה הדגיש כי הודו פועלת בראש ובראשונה לשמירה על האינטרס של הצרכן המקומי נוכח התנודתיות בשוק האנרגיה. ההודעה לא הזכירה את רוסיה בשמה, ולא אימתה את ההצהרה של טראמפ.