נשיא ארה"ב טען אתמול כי ראש ממשלת הודו התחייב לנקוט בצעד תוך זמן קצר במטרה לצמצם את הכנסות הקרמלין. משרד החוץ ההודי: "האינטרסים של הצרכן ההודי בתרחיש אנרגיה תנודתי היו ונשארו בראש סדר העדיפויות שלנו"
דורון פסקין | 16 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
טראמפ הצהיר שהודו תחדל לרכוש נפט מרוסיה; בניו דלהי נמנעו מלאשר זאת
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר הלילה במהלך תדרוך לעיתונאים בבית הלבן כי ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, הבטיח לו שארצו תחדל מלרכוש נפט מרוסיה בתוך פרק זמן קצר. לדבריו, הצעד נועד לצמצם את הכנסות הקרמלין ממגזר האנרגיה – כחלק מהמאמצים הבין-לאומיים להביא את מוסקבה לשולחן המשא ומתן לסיום המלחמה באוקראינה.
עם זאת, בתגובה רשמית ראשונה לדברים, ניו דלהי נמנעה מלאשר את ההצהרה כלשונה. דובר משרד החוץ ההודי, רנדהיר ג’ייסוואל, פרסם הודעה בה הדגיש כי הודו פועלת בראש ובראשונה לשמירה על האינטרס של הצרכן המקומי נוכח התנודתיות בשוק האנרגיה. ההודעה לא הזכירה את רוסיה בשמה, ולא אימתה את ההצהרה של טראמפ.
בהצהרה שפורסמה באתר משרד החוץ ההודי נכתב בין היתר: "הודו היא יבואנית משמעותית של נפט וגז. השמירה על האינטרסים של הצרכן ההודי בתרחיש אנרגיה תנודתי (חוסר יציבות בשרשראות האספקה, ד"פ) הייתה ותישאר בראש סדר העדיפויות שלנו. מדיניות היבוא שלנו מונחית על ידי מטרה זו. הבטחת מחירי אנרגיה יציבים ואספקה בטוחה הן שתי אבני היסוד של מדיניות האנרגיה שלנו. הדבר כולל הרחבת מקורות האנרגיה שלנו וגיוון בהתאם לתנאי השוק.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו