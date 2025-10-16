כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נשיא ארה"ב טען אתמול כי ראש ממשלת הודו התחייב לנקוט בצעד תוך זמן קצר במטרה לצמצם את הכנסות הקרמלין. משרד החוץ ההודי: "האינטרסים של הצרכן ההודי בתרחיש אנרגיה תנודתי היו ונשארו בראש סדר העדיפויות שלנו"

דורון פסקין | 16 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ הצהיר שהודו תחדל לרכוש נפט מרוסיה; בניו דלהי נמנעו מלאשר זאת

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר הלילה במהלך תדרוך לעיתונאים בבית הלבן כי ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, הבטיח לו שארצו תחדל מלרכוש נפט מרוסיה בתוך פרק זמן קצר. לדבריו, הצעד נועד לצמצם את הכנסות הקרמלין ממגזר האנרגיה – כחלק מהמאמצים הבין-לאומיים להביא את מוסקבה לשולחן המשא ומתן לסיום המלחמה באוקראינה.

עם זאת, בתגובה רשמית ראשונה לדברים, ניו דלהי נמנעה מלאשר את ההצהרה כלשונה. דובר משרד החוץ ההודי, רנדהיר ג’ייסוואל, פרסם הודעה בה הדגיש כי הודו פועלת בראש ובראשונה לשמירה על האינטרס של הצרכן המקומי נוכח התנודתיות בשוק האנרגיה. ההודעה לא הזכירה את רוסיה בשמה, ולא אימתה את ההצהרה של טראמפ.

בהצהרה שפורסמה באתר משרד החוץ ההודי נכתב בין היתר: "הודו היא יבואנית משמעותית של נפט וגז. השמירה על האינטרסים של הצרכן ההודי בתרחיש אנרגיה תנודתי (חוסר יציבות בשרשראות האספקה, ד"פ) הייתה ותישאר בראש סדר העדיפויות שלנו. מדיניות היבוא שלנו מונחית על ידי מטרה זו. הבטחת מחירי אנרגיה יציבים ואספקה בטוחה הן שתי אבני היסוד של מדיניות האנרגיה שלנו. הדבר כולל הרחבת מקורות האנרגיה שלנו וגיוון בהתאם לתנאי השוק.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, בחדר הסגלגל של הבית הלבן בוושינגטון הבירה, 13 בפברואר 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, בחדר הסגלגל של הבית הלבן בוושינגטון הבירה, 13 בפברואר 2025 | צילום: JIM WATSON/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא אוניברסיטת שאהיד בהשתי בטהראן, ד"ר סייד מחמוד רזא אגאמירי
מדען גרעין איראני: "ברגע שבנית משהו פעם אחת – הבנייה השנייה היא כבר העתקה"

דורון פסקין

ד"ר סייד מחמוד רזא אגאמירי, נשיא אוניברסיטת שאהיד בהשתי בטהראן, סיפר בריאיון על מלחמת 12 הימים עם ישראל ועל מצב הגרעין האיראני: "המתקן התת-קרקעי בפורדו אינו יכול להיפגע פגיעה משמעותית"

רמטכ"ל החות'ים החדש, גנרל יוסף חסן אסמאעיל אל-מדאני
לאחר האישור על חיסולו של הרמטכ"ל החות'י – ארגון הטרור הודיע על מינוי רמטכ"ל חדש

דורון פסקין

גנרל יוסף חסן אסמאעיל אל-מדאני יחליף את גנרל מוחמד עבד אל-כרים אל-ע'מארי שחוסל. הוא נמצא כיום ברשימות הסנקציות של ארה"ב ושל האו"ם

רמטכ"ל הכוחות המזוינים של החות'ים, גנרל מוחמד עבד אל-כרים אל-ע'מארי
החות'ים אישרו: חוסל רמטכ"ל הארגון לאחר שהותקף על ידי ישראל באוגוסט

דורון פסקין

ישראל הודיעה באוגוסט האחרון כי ניסתה לחסל את אל-ע'מארי, אך אז טענו החות'ים כי הוא ניצל מהתקיפה. בהודעת החות'ים נטען: "סבבי העימות עם האויב לא הסתיימו. האויב הציוני יקבל את עונשו המרתיע על הפשעים שביצע"

נשיא סוריה אחמד א-שרע ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין בפגישתם בקרמלין, 15 באוקטובר 2025
פוטין וא-שרע נפגשו – מה עומד מאחורי הידוק היחסים?

דורון פסקין

סוריה רוצה להיעזר ברוסיה לשיקום הצבא ולסיוע כלכלי; רוסיה רוצה לשמר את השליטה באזור. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי א-שרע העלה את אפשרות החזרתה של המשטרה הצבאית הרוסית לנקודות תצפית לאורך הגבול עם ישראל

צילום: יוסי זמיר
מדינת ישראל מציינת את יום הזיכרון העברי ל-7 באוקטובר

אורן שלום

הבוקר התקיים טקס הזיכרון הממלכתי "לחללי מלחמת חרבות ברזל וטבח ה-7 באוקטובר", בהר הרצל. ראש הממשלה: "אנחנו נחושים להשלים את הניצחון; אתגרים גדולים עוד לפנינו, מצד אויבנו שמבקשים להתחמש מחדש"

מחבלי חמאס ברצועת עזה, 12 באוקטובר 2025
כיצד יפעל חמאס לשימור שליטתו ברצועה?

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מעריכים כי ארגון הטרור עשוי לנסות ולאמץ את מודל חיזבאללה בלבנון – שליטה עקיפה במוקדי הכוח באמצעות הקמת מפלגה פוליטית חדשה, במטרה לשמר את השפעתו על הציבור ולהמשיך לפעול מאחורי הקלעים

שתפו: