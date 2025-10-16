החות'ים אישרו: חוסל רמטכ"ל הארגון לאחר שהותקף על ידי ישראל באוגוסט

החות’ים בתימן אישרו היום את מותו של רמטכ"ל הכוחות המזוינים של הארגון, גנרל מוחמד עבד אל-כרים אל-ע'מארי, שחוסל על ידי ישראל. כזכור, ישראל הודיעה באוגוסט כי ניסתה לחסל את אל-ע'מארי, אך אז טענו החות'ים כי הוא ניצל מהתקיפה.

לפי סוכנות הידיעות הרשמית של תימן, "סאבא", אל-ע'מארי נהרג יחד עם בנו חוסיין ומלווים נוספים "במהלך סדרת התקיפות שניהלה התוקפנות הפושעת האמריקנית-ציונית נגד ארצנו, במסגרת שנתיים של מערכת מבול אל-אקצא".