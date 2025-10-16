כניסה
סוריה רוצה להיעזר ברוסיה לשיקום הצבא ולסיוע כלכלי; רוסיה רוצה לשמר את השליטה באזור. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי א-שרע העלה את אפשרות החזרתה של המשטרה הצבאית הרוסית לנקודות תצפית לאורך הגבול עם ישראל

דורון פסקין | 16 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

פוטין וא-שרע נפגשו – מה עומד מאחורי הידוק היחסים?

בפגישה ראשונה מאז קריסת משטר אסד בדצמבר 2024, הגיע אתמול נשיא סוריה, אחמד א-שרע, לקרמלין ונפגש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. שני הצדדים הדגישו את רצונם ב"הגדרה מחדש" של היחסים בין המדינות.

א-שרע ציין כי דמשק "מבקשת לעצב מחדש את יחסיה עם רוסיה תוך שמירה על ריבונותה", בעוד שפוטין שיבח את "יחסי הידידות המיוחדים" והצהיר כי מוסקבה "מוכנה לקדם יוזמות משותפות ולחדש את פעילות הוועדה הבין-ממשלתית".

לפי הערכות בכלי תקשורת ערביים, האינטרס המרכזי של דמשק בקשר מול מוסקבה הוא בשלב זה בתחום הצבאי-מוסדי. המשטר החדש מבקש לשקם ולשדרג את הצבא הסורי, לבנות כוח מקצועי ולזכות בהדרכה וייעוץ רוסיים, אך לעת עתה, ללא רכישת אמל"ח משמעותי. בין האפשרויות שנבחנות: הדרכה בתחומי הארטילריה והשריון.

נשיא סוריה אחמד א-שרע ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין בפגישתם בקרמלין, 15 באוקטובר 2025

נשיא סוריה אחמד א-שרע ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין בפגישתם בקרמלין, 15 באוקטובר 2025 | צילום: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL/AFP via Getty Images

