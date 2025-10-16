פוטין וא-שרע נפגשו – מה עומד מאחורי הידוק היחסים?

בפגישה ראשונה מאז קריסת משטר אסד בדצמבר 2024, הגיע אתמול נשיא סוריה, אחמד א-שרע, לקרמלין ונפגש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. שני הצדדים הדגישו את רצונם ב"הגדרה מחדש" של היחסים בין המדינות.

א-שרע ציין כי דמשק "מבקשת לעצב מחדש את יחסיה עם רוסיה תוך שמירה על ריבונותה", בעוד שפוטין שיבח את "יחסי הידידות המיוחדים" והצהיר כי מוסקבה "מוכנה לקדם יוזמות משותפות ולחדש את פעילות הוועדה הבין-ממשלתית".