מדינת ישראל מציינת את יום הזיכרון העברי ל-7 באוקטובר

גורמים בכירים בישראל מעריכים כי ארגון הטרור עשוי לנסות ולאמץ את מודל חיזבאללה בלבנון – שליטה עקיפה במוקדי הכוח באמצעות הקמת מפלגה פוליטית חדשה, במטרה לשמר את השפעתו על הציבור ולהמשיך לפעול מאחורי הקלעים