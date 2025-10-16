הבוקר התקיים טקס הזיכרון הממלכתי "לחללי מלחמת חרבות ברזל וטבח ה-7 באוקטובר", בהר הרצל. ראש הממשלה: "אנחנו נחושים להשלים את הניצחון; אתגרים גדולים עוד לפנינו, מצד אויבנו שמבקשים להתחמש מחדש"
מדינת ישראל מציינת את יום הזיכרון העברי ל-7 באוקטובר
מדינת ישראל מציינת היום את יום הזיכרון הממלכתי לטבח שביצע חמאס לפני כשנתיים, ב-7 באוקטובר 2023. יום הזיכרון חל בתאריך העברי של יום המתקפה האכזרית – כ"ד בתשרי.
בשעה 11:00 החל טקס הזיכרון הממלכתי בהר הרצל בנוכחות משפחות שכולות, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נשיא המדינה, יצחק הרצוג, יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, ואישי ציבור נוספים.
בטקס דיברה יעל בוני, אמה של רב"ט נעמה בוני ז"ל, ששירתה כמש"קית ת"ש בבסיס יפתח ונרצחה בטבח. היא שיתפה סרטון שצילמה ביתה ביום הטבח בשעה 6:00 בבוקר, בזמן ששמרה בש.ג של הבסיס, לפני שהחלה חדירת המחבלים.
