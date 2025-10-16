גורמים בכירים בישראל מעריכים כי ארגון הטרור עשוי לנסות ולאמץ את מודל חיזבאללה בלבנון – שליטה עקיפה במוקדי הכוח באמצעות הקמת מפלגה פוליטית חדשה, במטרה לשמר את השפעתו על הציבור ולהמשיך לפעול מאחורי הקלעים
יוני בן מנחם | 16 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
כיצד יפעל חמאס לשימור שליטתו ברצועה?
חמאס וחיזבאללה הם שני ארגוני טרור המשתייכים לציר האיראני, ושניהם ספגו פגיעות קשות מצה"ל במהלך המלחמה הנוכחית. בין הארגונים קיימים קווי דמיון רבים. חמאס נחשב בעולם הערבי ל"חזית הפלסטינית של ציר ההתנגדות", ופעילותו ברצועת עזה משקפת במובנים רבים את דפוסי הפעולה של חיזבאללה בלבנון – שילוב בין כוח צבאי, מערכת פוליטית-חברתית, מתן שירותי רווחה והשפעה אזורית נרחבת.
עם זאת, יש הבדל מהותי בין הזירות: בלבנון קיימים נשיא, ממשלה וצבא לאומי, אך חיזבאללה שולט מאחורי הקלעים בזכות מאגרי הנשק שברשותו ותמיכתה של איראן, תוך שהוא מחזיק נציגים בפרלמנט ובממשלה. ברצועת עזה, לעומת זאת, חמאס הוא השליט הרשמי מאז השתלטותו בשנת 2007.
מאז אותה השתלטות, חמאס בנה כוח צבאי המונה כ-30 אלף לוחמים, פיתח מערך רקטות לטווחים קצרים וארוכים, חפר רשת מנהרות באורך של כ-700 ק"מ, וניסה לבסס מאזן הרתעה מול ישראל. בתגובה, ישראל הטילה כבר אז מצור ביטחוני וכלכלי על הרצועה. לאחר מתקפת "מבול אל-אקצא" ב-7 באוקטובר 2023, הצליח צה"ל, כתוצאה מלחימה ממושכת, לפרק כמעט לחלוטין את המסגרות הצבאיות של חמאס – למעט שתי חטיבות הפועלות עדיין באזור העיר עזה ומחנות המרכז.
