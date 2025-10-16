כיצד יפעל חמאס לשימור שליטתו ברצועה?

חמאס וחיזבאללה הם שני ארגוני טרור המשתייכים לציר האיראני, ושניהם ספגו פגיעות קשות מצה"ל במהלך המלחמה הנוכחית. בין הארגונים קיימים קווי דמיון רבים. חמאס נחשב בעולם הערבי ל"חזית הפלסטינית של ציר ההתנגדות", ופעילותו ברצועת עזה משקפת במובנים רבים את דפוסי הפעולה של חיזבאללה בלבנון – שילוב בין כוח צבאי, מערכת פוליטית-חברתית, מתן שירותי רווחה והשפעה אזורית נרחבת.

עם זאת, יש הבדל מהותי בין הזירות: בלבנון קיימים נשיא, ממשלה וצבא לאומי, אך חיזבאללה שולט מאחורי הקלעים בזכות מאגרי הנשק שברשותו ותמיכתה של איראן, תוך שהוא מחזיק נציגים בפרלמנט ובממשלה. ברצועת עזה, לעומת זאת, חמאס הוא השליט הרשמי מאז השתלטותו בשנת 2007.