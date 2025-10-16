חמולות מתמרדות, מנהיגים מקומיים וקבוצות חמושות חדשות מאתגרות את שליטתו של חמאס לאחר המלחמה
יוני בן מנחם | 16 באוקטובר 2025 | חדשות | 6 דק׳
דיווח סעודי: כך נראית מפת הקבוצות החמושות ברצועת עזה
העיתון הסעודי "א-שרק אלאווסט" פרסם הבוקר דיווח מקיף על מצבן של הקבוצות החמושות ברצועת עזה הנלחמות בחמאס. על פי הדיווח, במהלך המלחמה בת השנתיים ברצועה, התמודד חמאס עם שורה של אתגרים פנימיים, בעיקר מצד חמולות וקבוצות חמושות שצמחו במהלך הלחימה וניסו לערער את הסדר הביטחוני המקובל ברצועה.
יומיים בלבד לפני כניסתה לתוקף של הפסקת האש, ביום שישי האחרון, התנהל העימות הגדול ביותר עד כה בין חמאס לבין חמושים מחמולת אל-מג'אידה בח’אן יונס שבדרום הרצועה. עם סיום המלחמה, נקלע חמאס לעימותים אלימים נוספים עם חמולת דורמוש בדרום העיר עזה, והמשיך לנהל מצוד אחר קבוצות חמושות שלטענתו פעלו בחסות ישראל.
קבוצת יאסר אבו שבאב
בדיווח צוין כי במהלך החודשים האחרונים עלה שמו של יאסר אבו שבאב כדמות בולטת ומנהיג אחת הקבוצות החמושות הגדולות ברצועת עזה, המונה מאות לוחמים המצוידים בנשק קל. הקבוצה פועלת ברפיח שבדרום הרצועה, אזור שנותר בשליטה ישראלית גם לאחר כניסתה לתוקף של הפסקת האש, ובו מתגוררים רבים מבני חמולת אבו שבאב הבדואית.
