כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

חמולות מתמרדות, מנהיגים מקומיים וקבוצות חמושות חדשות מאתגרות את שליטתו של חמאס לאחר המלחמה

יוני בן מנחם | 16 באוקטובר 2025 | חדשות | 6 דק׳

דיווח סעודי: כך נראית מפת הקבוצות החמושות ברצועת עזה

העיתון הסעודי "א-שרק אלאווסט" פרסם הבוקר דיווח מקיף על מצבן של הקבוצות החמושות ברצועת עזה הנלחמות בחמאס. על פי הדיווח, במהלך המלחמה בת השנתיים ברצועה, התמודד חמאס עם שורה של אתגרים פנימיים, בעיקר מצד חמולות וקבוצות חמושות שצמחו במהלך הלחימה וניסו לערער את הסדר הביטחוני המקובל ברצועה.

יומיים בלבד לפני כניסתה לתוקף של הפסקת האש, ביום שישי האחרון, התנהל העימות הגדול ביותר עד כה בין חמאס לבין חמושים מחמולת אל-מג'אידה בח’אן יונס שבדרום הרצועה. עם סיום המלחמה, נקלע חמאס לעימותים אלימים נוספים עם חמולת דורמוש בדרום העיר עזה, והמשיך לנהל מצוד אחר קבוצות חמושות שלטענתו פעלו בחסות ישראל.

קבוצת יאסר אבו שבאב

בדיווח צוין כי במהלך החודשים האחרונים עלה שמו של יאסר אבו שבאב כדמות בולטת ומנהיג אחת הקבוצות החמושות הגדולות ברצועת עזה, המונה מאות לוחמים המצוידים בנשק קל. הקבוצה פועלת ברפיח שבדרום הרצועה, אזור שנותר בשליטה ישראלית גם לאחר כניסתה לתוקף של הפסקת האש, ובו מתגוררים רבים מבני חמולת אבו שבאב הבדואית.

הריסות ברצועת עזה, 14 באוקטובר 2025

הריסות ברצועת עזה, 14 באוקטובר 2025 | צילום: IBRAHIM GAZLIH/Middle East Images/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מחבלי חמאס ברצועת עזה, 12 באוקטובר 2025
כיצד יפעל חמאס לשימור שליטתו ברצועה?

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מעריכים כי ארגון הטרור עשוי לנסות ולאמץ את מודל חיזבאללה בלבנון – שליטה עקיפה במוקדי הכוח באמצעות הקמת מפלגה פוליטית חדשה, במטרה לשמר את השפעתו על הציבור ולהמשיך לפעול מאחורי הקלעים

ענבר הימן ז"ל ורב סמל מתקדם מחמד אלאטרש ז"ל
זוהו גופותיהם של ענבר הימן ז"ל ומחמד אלאטרש ז"ל

אורן שלום

השניים זוהו לאחר הליך במכון לרפואה משפטית. שגריר ארה"ב בישראל: "לא אשכח שחמאס עדיין מחזיק בשרידיהם של כמה מהחטופים שנרצחו, ובהם האמריקנים איתי חן ועומר נאוטרה"

רכבי הצלב האדום ברצועת עזה, 14 באוקטובר 2025
חמאס: אין בידינו עוד גופות חללים מעבר למה שמסרנו; טראמפ: ישראל תוכל לחזור ללחימה ברגע שאגיד

צוות מגזין אפוק

חמאס הודיע כי איתור גופות נוספות ידרוש "מאמצים רבים וציוד מיוחד"; שר הביטחון הנחה להכין תוכנית להכרעת חמאס במקרה של חידוש המלחמה

עשן עולה מאזור שהותקף בקאבול
עשרות הרוגים בהסלמה נוספת בין אפגניסטן לפקיסטן 

דורון פסקין

קרבות עזים פרצו מחדש לאורך הגבול בין שתי המדינות. שני הצדדים מטילים זה על זה את האחריות להסלמה

יוסף חיים אוחנה, אלקנה בוחבוט ואבינתן אור ברגעי המפגש עם יקירהם
משפחות השבים משבי חמאס חושפות פרטים ראשונים: "זה נס שהם חזרו חיים"

אורן שלום

אבינתן אור ניסה להימלט; איתן מור ניהל שיחה עם מנהיג חמאס; יוסף חיים אוחנה שמע את קול אביו מהמנהרות דרך הרדיו; ואלקנה בוחבוט הוחזק במשך רוב תקופת השבי כשהוא כבול בשלשלאות

נשיא סוריה, אחמד א-שרע (אלג'ולאני), נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין
פוטין וא-שרע ייפגשו היום לראשונה מאז חילופי המשטר בסוריה

דורון פסקין

לפי סוכנות הידיעות הרוסית הרשמית, מטרת הפגישה היא לארגן מחדש את היחסים הבילטרליים בין המדינות

שתפו: