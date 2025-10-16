השניים זוהו לאחר הליך במכון לרפואה משפטית. שגריר ארה"ב בישראל: "לא אשכח שחמאס עדיין מחזיק בשרידיהם של כמה מהחטופים שנרצחו, ובהם האמריקנים איתי חן ועומר נאוטרה"
זוהו גופותיהם של ענבר הימן ז"ל ומחמד אלאטרש ז"ל
צה"ל הודיע הבוקר כי לאחר הליך זיהוי במכון לרפואה משפטית, זוהו גופותיהם של ענבר הימן ז"ל ורב סמל מתקדם מחמד אלאטרש ז"ל.
בהודעת צה"ל נמסר כי ענבר הימן ז"ל, נרצחה על ידי חמאס ב-7 באוקטובר 2023 וגופתה נחטפה לרצועת עזה. הימן ז"ל, בת 27 במותה, נחטפה מפסטיבל הנובה, ובתאריך 15 בדצמבר 2023 נקבע מותה. הותירה אחריה הורים ואח.
רב סמל מתקדם מחמד אלאטרש ז״ל, מסעווה שבט אלאטרש, שירת כגשש בחטיבה הצפונית ברצועת עזה. הוא נפל בקרב בבוקר ה-7 באוקטובר וגופתו נחטפה על ידי חמאס. הוא היה בן 39 בנופלו. בתאריך 24 ביוני 2024 נקבע מותו. הותיר אחריו הורים, אחים, שתי נשים ו13 ילדים.
